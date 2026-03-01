「年収低いなら独りで死ね」48歳・漫画家の婚活に対してSNS上で酷すぎる言葉…本人が明かすリアル婚活記

48歳・年収200万円の漫画家・中川学が始めた婚活。コミックエッセイ『独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記』に登場した友人の漫画家・敦森蘭さんと対談し、中川さんのリアルなモテ事情に迫った。そして、ネットで受けた誹謗中傷についても明かす。(全3回の3回目)

【画像】48歳漫画家が決死の告白！ この愛は届くのか！

「すごい再現性でしょ！」漫画の告白シーンについて振り返り

――敦森蘭さんが、もし中川学さんを他の女性に紹介するとしたら、どこを推しますか？





敦森蘭（以下、敦森） なんかその質問、強制的じゃないですか（笑）。――強制ではないですが……。敦森 フっている側が言うのもアレだと思うのですが、推すとしたら、お笑い好きだから、お笑い好きな女性なら話が合うんじゃないですかね。

――中川さん、ラジオも好きですよね。



中川学（以下、中川） そうですね。



敦森 爆笑問題さんとか、タイタン所属の芸人さんとか。そういうのが好きな人なら盛り上がると思います。



――中川さんの“人間性”の部分で推せるところは？



敦森 人間性をそもそもあんまり知らないかもしれない。中川さんって、自称コミュ障ですか？



中川 まあ、コミュ障のほうですかね。



敦森 私は新宿ゴールデン街のバーとか飲食店で働いていたから、社交性があるってよく言われるんですけど、もともとは人見知りでした。働いて人と接しているうちに慣れていったんです。だからたぶん、私が社交性のあるほうだから中川さんと場が保てている。だけど、中川さんって全然しゃべらないから、実はいつも気を遣っていました……。



――えっ……！



敦森 沈黙が耐えられない。



中川 そんなにしゃべらなかったかな……。



敦森 全然しゃべらないです。漫画の中で私に告ったシーンとかも、まだ話が終わってないのに急に言い出して、しかも途中で消えたりして、「えっ？」みたいな感じでした。



中川 ……どうですか？ すごい再現性でしょ！ ちゃんと漫画に描いてある通りってことですよ！

――な……なんか1個ぐらい褒めてあげてください……！



敦森 どうしよう。私の印象が悪くなってしまいそう。でも本当に、中川さんの人間性をあまり知らないんです。そうですね、でも……真面目そうです。



――浮気とかしないですよね。中川さんって。



敦森 あ、でも魔性の女性に誘われて断ったって言ってたけど、後日また話を聞いたら、実はいくところまでいってた……みたいな話とかも聞きましたよ。



中川 それは違います！ 道半ば、志半ばです。

中川学の叫び「僕は、やりまくりですよ！！！」

――中川さん、意外とモテるんすよね。実は。



敦森 本当ですか？ 私はそのエピソードしか知らないです。



――中川さんが映画の社会人サークルに入っていたときも、女性が多いコミュニティだったからっていうのもありますが、わりと好意を寄せられることもあったとか。



敦森 勘違いじゃなくて？



――いやいやいや！ 敦森さん、中川さんに対してめちゃくちゃ当たり強いですね（笑）。



中川 ナシ中のナシって感じですよね……。



敦森 男友だちとかから結構聞くんですよ。そういうモテエピソードみたいなの。でも、大概の人が勘違いなんです。女性が赤い服を着てきただけで「今日はイケる」とか。



中川 そんなんじゃないんですよ……蘭さん……。僕はね、ヤりまくりですよ!!



敦森 それはウソすぎ（笑）。

――でも漫画を読んでいる方の誤解なきように。本当に中川さんはちゃんとモテるんですよ。



敦森 モテるとは何かという定義になりますけどね。



――中川さんは普通の交際もいくつかしていますしね。



中川 これ原稿でカットしてほしいんですけど……本当に僕はね、自分を下げて下げて、低めてやってるわけですよ。ちゃんと漫画を読んでくれた方ならわかると思うのですが、告白の「2勝17敗」とかだって、「僕からのアプローチでは」……と言ってるわけです！



つまり、そういうことなんですよ！ 抑えてるわけですよ。笑いのためにね。全部下から下から下から！

――そ、そういうことですよね！ ただ敦森さんには伝わらなかったと。告白も「（その好きな気持ちは）勘違いです」と言われてしまって。



中川 漫画でも描きましたが、「“勘違いです”って言われても、これは僕の気持ちなんだからどういうこと！？」っていうのは本当に心の叫びでした。



敦森 自分で気づいてない勘違いもあるじゃないですか。



中川 レベル高すぎます……。

ネットで受けた酷い中傷「独りで死ね」って

敦森 要は、私と映画とか観に行ったりしなかったら、告ってなかったじゃないですか。だから、私じゃなくても、女性がそうやって一緒にどっか行ってくれたら、勘違いして好きになって、告白してしまうのではないですか？ ってことです。



中川 いやいやいや、それはないですよ！ 誰でもいいわけじゃない！



敦森 誰でもいいわけじゃないけど、「俺のこと好きなのかな？」から始まって、好きになったというわけで。



中川 でも、「俺のこと好きなのかな」の前に、「いいな」って思ってたわけですから……。



敦森 それはどのタイミング？



中川 演劇とかも誘ってくれたりするから、だんだんと。「僕も好きだけど、蘭さんも好きなのかな」って順番でした。



敦森 私は、中川さんがこっちに好意を持っているとは思っていなかったので、完全に友だちとして誘っていました。



中川 そういうことだったんですね。



敦森 わかっていたら申し訳ないので、誘ったりしません。

――今回、約１年半にわたって婚活の連載をしてみて、ネットの評判とか見てどうでした？



中川 やはりもっと稼がなくちゃダメなのかなって気持ちになりましたね。



敦森 でも結婚に年収はそこまで関係ないんじゃないですか？



中川 SNSでめちゃくちゃ叩かれてるんです。「年収低いくせに条件出すな」とか、「独りで死ね！」とか。



――酷いですね……落ち込まないですか？



中川 普通にめちゃめちゃ落ち込みますよ。



敦森 かわいそう……。

――最近では人と接することに疲れて、AI彼氏・AI彼女も増えていると言われます。それでもこうして、人の温もりを求めるのは、なぜなんでしょうね。



中川 なんなんですかね……。そういうことが人間のDNAに組み込まれてるってこと……なのかな……。



――なんですかそれは……？



中川 すいません。わからないです。



敦森 ちなみにその答え、漫画では出したんですか？



中川 一応、それっぽいものはあります！ なのでその答えは漫画で読んでもらいたいです。

