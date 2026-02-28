2匹のポメラニアンさんにお留守番をしてもらって少しだけ外出しようとした飼い主さん。ケージに入ってもらったから、安心して出かけられる…と思いきや…？

玄関から出てふと振り返った飼い主さんの目に映ったまさかの光景は記事執筆時点で496万回を超えて表示されており、10万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

2匹の犬をケージに入れて出かけようとした結果

Xアカウント『@asaponta_9』に投稿されたのは、外出しようとした飼い主さんの目に映ったまさかの光景。

この日、少しだけ出かけようとポメラニアン「ぽん太」くんと「むぎ」くんにお留守番をお願いしたという飼い主さん。短時間の外出だということ、そしてより一層安心して出かけるため、念のためにケージの中に入ってもらい、家を出たのだといいます。

ふと窓を振り返ると…まるで『コントのような光景』に反響

『これで安心して出かけられる』と、ふと窓のほうを振り返ると…そこには、衝撃的な光景が映し出されたのだとか。

カーテンを開けて覗き込むようにしてお行儀良く飼い主さんを見つめていたというぽん太くん、そして…窓の高い位置、ガラスに張り付いているかのように見えるほどのスーパージャンプを披露していたというむぎくん。

どちらのお姿も、置いていかれたことに猛抗議をしていることは明確で、特にむぎくんは『何の生き物なのか…』と疑わずにいられないものだったそう。

飼い主さん曰く、むぎくんがスーパージャンプを披露するお姿はご近所でも評判になっているようで、時折『私は本当にポメラニアンと暮らしているのだろうか』と疑問に感じることもあるのだとか。

足腰の負担を考慮してなるべくジャンプをさせないようにと配慮されているものの、かかりつけの獣医師には後ろ足の筋肉を褒められることがあるほどで、むぎくんのスーパージャンプを抑えることはなかなか難しいようです。

ぽん太くんとむぎくんが見せてくれたまるでコントのような光景には「変わらずすごいジャンプだ」「ミーアキャットかとｗ」「ガラスにくっついてるのは何の生き物だい」「スパイダーマンならぬスパイダーポメ現る。身体能力高すぎｗ」「リスザルか何か飼ってはるんかと思ってアップしたら普通に犬やった」など多くのコメントが寄せられています。

個性溢れるポメラニアン兄弟の日常

ぽん太くんとむぎくんは、ユーモアと個性に溢れる仲良しポメラニアン兄弟。インターホンが鳴ると抱き合ったり、動物病院の診察券が見えると弟を隠したり…。いつでもどこでも寄り添って過ごすお姿はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分たちらしくのびのびと幸せに暮らすぽん太くん、むぎくんのお姿が日々ポメラニアンの魅力を発信しています。

