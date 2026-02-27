日本代表、北中米W杯のベースキャンプ地がアメリカ・ナッシュビルに決定!! 事前キャンプ地はメキシコ・モンテレイ
日本サッカー協会(JFA)は27日、北中米W杯における日本代表のベースキャンプ地がアメリカ・ナッシュビルの「Nashville SC Training Center」、事前キャンプ地がメキシコ・モンテレイの「Tigres Training Center」に決定したことを発表した。
ベースキャンプ地となるナッシュビルはメジャーリーグサッカー(MLS)加盟のナッシュビルSCが使用するトレーニングセンター。天然芝ピッチが2面あるほか、選手、スタッフそれぞれのロッカールーム、ミーティングルーム、ジム、メディカルルーム、温冷浴設備、プール、サウナ等が完備されているようだ。
本大会でグループFに入る日本は6月15日の初戦でオランダ(試合会場:ダラス)と激突。21日の第2戦でチュニジア(同:モンテレイ)、26日の第3戦で欧州プレーオフB勝者(同:ダラス)と対戦予定となっている。
