日本代表、北中米W杯のベースキャンプ地がアメリカ・ナッシュビルに決定!! 事前キャンプ地はメキシコ・モンテレイ

日本代表、北中米W杯のベースキャンプ地がアメリカ・ナッシュビルに決定!! 事前キャンプ地はメキシコ・モンテレイ