DMM TV「クレヨンしんちゃん」「アンパンマン」「ポケモン」配信開始
【モデルプレス＝2026/02/27】DMM TVにて2月より「クレヨンしんちゃん」「それいけ！アンパンマン」「ポケットモンスター」の配信が開始した。
【写真】DMM TV、2月注目ラインナップ一覧
DMM TVは、2026年2月より国民的人気アニメ「クレヨンしんちゃん」の配信が決定。あわせて、「それいけ！アンパンマン」、「ポケットモンスター」の劇場版や短編、OVA作品など90作品が一挙にラインナップに追加された。（modelpress編集部）
TVアニメ「クレヨンしんちゃん」
イタズラ大好きでナマイキ盛りの幼稚園児・野原しんのすけが巻き起こす騒動と、ふりまわされる大人たちの毎日を、ギャグをふんだんにまじえて描いたTVアニメ「クレヨンしんちゃん」がDMM TVにて初配信。
「それいけ！アンパンマン」シリーズ
記念すべき映画アンパンマンの第1作「映画 それいけ！アンパンマン キラキラ星の涙」、アンパンマンの仲間たちも大活躍する「映画 それいけ！アンパンマン たのしくてあそび ママになったコキンちゃん」「映画 それいけ！アンパンマン アンパンマンとたのしい仲間たち」など、同時上映作品を含む、全39作品が見放題に登場。
2024年公開「映画 それいけ！アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン」なども含め、アンパンマンの映画がたっぷり楽しめる。
「ポケットモンスター」シリーズ
「劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲」「劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕」などの初期の名作から、「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」「劇場版ポケットモンスター ココ」といった近年の話題作までが一挙登場。さらに「ピカチュウのなつやすみ」など、ポケモンたちが主役の短編作品も含む51作品が配信開始。
