ディズニー＆ピクサーによる大人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』を観るときは、劇場にハンカチやティッシュを持っていくのをお忘れなく。出演声優が予告した。

『トイ・ストーリー4』（2019）から7年ぶりの新作となる今回、ウッディは前作のラストで去った少女ボニーの家へ戻ってくる。バズ・ライトイヤーやジェシーをはじめとする、おなじみのおもちゃたちの日常が、最新タブレット“リリーパッド”の登場で一変したのだ。テクノロジーを前に、昔ながらのおもちゃの役目は失われてしまうのか……。

ボニーの母親役を演じる声優ロリ・アランは、夏の劇場公開を控え、「6月19日（注：米国公開日）に会いましょう！ ティッシュをお忘れなく」と自身のにて記した。これまでウッディやバズ、時には悪役さえも含むエモーショナルな展開で観る者の涙を誘ってきた本シリーズだが、今回も“号泣必至”というべき感動の展開が待ち受けているのだろう。

なお、バズ役のティム・アレンが以前語ったところによると、本作はカウガール人形であるジェシーの物語になっているという。予告編にもあるように、リリーパッドが登場したボニーの家からウッディに助けを求めるのもジェシーだが、彼女にはどんな展開が用意されているのか？

ピクサーのチーフ・クリエイティブ・オフィサーであるピート・ドクターは、「ウッディはボーとともに迷子のおもちゃを助けるため働いているし、バズとジェシーはボニーの部屋のリーダー。リリーパッドの登場で、彼らは“子どもにとって本当に必要なこと”をめぐって対立する」と予告する。ウッディが部屋に戻ったあとも、どうやら波乱の展開が待ち受けていそうだが……。

監督・脚本は『トイ・ストーリー』シリーズ全作に携わっており、『ファインディング・ドリー』（2016）から10年ぶりに長編アニメーション監督に復帰するアンドリュー・スタントン。

映画『トイ・ストーリー5』は2026年7月3日（金）日本公開。