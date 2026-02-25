2026年2月20日15時、東京都新宿区のジョルダンが「乗換案内」の春改正対応を発表しました。

対応開始は2月25日で、3月14日に実施されるJRグループのダイヤ改正を先取りできる更新です。

新生活前に経路と運賃をまとめて確認しやすくなる実用アップデートです！

ジョルダン「乗換案内」2026年春ダイヤ改正対応

発表日時：2026年2月20日 15:00対応開始日：2026年2月25日改正実施日：2026年3月14日対象：JRグループ・第3セクター線運賃改定対応時期：2026年3月〜4月スマートフォンアプリ累計ダウンロード数：5,400万超

「乗換案内NEXT」は、全国の電車・飛行機・バス・フェリーの時刻表や運賃、定期代を調べられる経路検索サービスです。

同サービスは、運行情報や路線図、列車名検索まで一つの導線で確認できる設計です。

今回の更新では、春改正後の日付検索で新ダイヤと新料金を表示できる状態に切り替わっています。

2026年春改正で反映される主な変更点

新駅開業：2駅（手柄山平和公園・しきぶ）ダイヤ改正日：3月14日JR西日本「うれしート」：設定線区・本数拡大に対応JR北海道：特急全車指定席化に対応対応OS：iOS 16.0以降／Android 10.0以降

JR東日本の運賃改定に加え、JRグループ制度変更の往復割引廃止や割引条件変更も反映済み。

JR北海道の座席指定料金や、南海電鉄などの特急料金改定にも順次対応中。

改正日以降の通勤・通学ルートを事前に比較しやすく、朝の時間設計がしやすくなります！

春の改正タイミングは、同じ区間でも所要時間や料金差が出やすい時期です。

検索段階で新条件を確認できると、定期券の検討や乗車パターンの見直しが進めやすくなります。

【新生活の電車移動をもっとスムーズにする！

ジョルダン「乗換案内JR春ダイヤ改正運賃改定サポート最新版」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 2026年春ダイヤ改正の主要実施日はいつですか？

2026年3月14日です。

Q. 乗換案内の春改正対応はいつから使えますか？

2026年2月25日からです。

Q. 対応するスマートフォンOSは何ですか？

iOS 16.0以降とAndroid 10.0以降です。

