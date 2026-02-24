岡田准一「会いたかった」M-1王者と初対面 メンバーカラー「譲ります」発言で翻弄させる
【モデルプレス＝2026/02/24】俳優の岡田准一が2月24日、都内で開催されたマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」リニューアル発表イベントにたくろうの赤木裕、きむらバンドとともに出席。メンバーカラーであった黄色を「譲ります」と話して動揺させる場面があった。
【写真】45歳元V6メンバー、念願の対面が叶ったM-1王者
岡田はコーヒーをイメージした衣装で登場。また、「M-1グランプリ2025」で21代目王者となったたくろうは、毎年同じ衣装を着用していることで知られているが、この日は心機一転、リニューアルした衣装で登場した。
たくろうについて岡田は「会いたかったんです」「テレビとか大会とかを見ていたので、お会いできるのが嬉しいです」と笑顔。たくろうの衣装に「マックカラーをめちゃくちゃ出してきましたね」とコメントした岡田は、きむらを「白いのを落としたドナルドさん」、赤木を「絶対盗めないルパン」と表現して盛り上げた。
また岡田が、黄色いジャケット姿にきむらに「僕、グループカラー、黄色だったんですよ。譲りますよ」と言うと、きむらは「えぇ！岡田さんからは荷が重い」と困惑。さらに「僕、一応、ギャグをやるレンジャーみたいなのをやっていて。お笑いのほうでギャグイエローだったので、ギャグイエローあげます」と岡田に伝えて笑いを誘った。
その後、岡田向けに試食で用意されたポテトを赤木に分け与える優しさを見せていた岡田だったが、たくろうに用意されたドーナツをたくろうから分けてもらえず「僕にはくれないんだ…」とつぶやく一幕も。慌てた赤木が袋からドーナツを出して手渡そうとすると、岡田は笑いながら受け取り、きむらが「（素手は）あんまないよ。袋から取っていただいたほうがよかったんちゃう」とツッコミを入れて会場に笑い声が広がった。
お題に対する岡田の答えをたくろうが当てるというコーナーでは、「生まれ変わったらやってみたいこと」というお題に岡田が「僕、14歳でデビューしてるので」とし、「マクドナルドでアルバイト」と回答。「本当に仕事を早く始めたので、バイトしてないということもあるんですけど」と語った岡田は「普段、CMとかでもお客さん側の役が多くて、そろそろ店員サイドの『いらっしゃいませ！』っていう。やっぱすごい気にしてるんですよね。年齢上がってきて圧が増えてきて、爽やか度がなくなってきてるんじゃないかなって。『いらっしゃいませ！』ってちゃんとスマイルを」と説明した。
そして、自身について「見直したいこと」というお題に岡田は「休む時間」と回答。「仕事と休みの割合みたいなのがよく分からないというがずっとある」と話し、「年齢も上がってきたのに、トレーニングするので絶対休んだ方が効率が良いとか、絶対上手くなるとかいうのはあるんですけど、毎日トレーニング。30代とか20代の気持ちのままいるけど、実はもう40半ばとかなので、気持ちとあれをちょっと見直さなきゃなというのをずっと思い続けている」と語った。（modelpress編集部）
