今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）〜3月1日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）〜3月1日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、何気ない雑談や笑い話から仕事につながるようなアイデアが思いつきそう。趣味などに時間をかけるのもおすすめ。自分のやり方を貫き通せると、自信も付くようです。恋愛面は、ちょっと長めの散歩やドライブデートをすると◎ お気に入りのスポットができるなど、2人の思い出をつくれるタイミングでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
メイクやファッションにこだわるなど、新しい自分を開花させる工夫をすると◎ 春に向けてシェイプアップするのもアリ。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
