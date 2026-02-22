元『あいのり』参加者のヒデが恋愛企画の中でシンママ美女に告白。見事カップル成立する一幕があった。

【映像】ヒデがカップル成立した元レディース総長の美女

ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞規子・近藤千尋・峯岸みなみの3人。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ3人が、リアルなママの視点から本音で語り合い、多様な価値観のママたちに寄り添っていく。

シングルマザーだけの恋愛企画『ママも、恋していいですか？』では仕事と子育てに大忙しのママたちが沖縄子連れ旅へ。１泊２日の旅の中で離婚歴のある男性たちと恋を育んでいく。

運命の告白タイム。元『あいのり』参加者・ヒデ（41歳／イベント企画・制作業／バツイチ子どもなし）が向かったのは富山最強と恐れられた暴走族『音速天女』元総長であるしおり（36歳／ラウンジ経営／長男11歳・次男7歳・親権あり）の元だった。

しおりの隣に腰掛け「言葉にするの上手くないからメモしてきたんだけど…」とメモを取り出し、初めての印象や当初は暴走族に偏見を持っていたこと、話して嬉しかったことやしおりの強がりな姿勢を指摘するヒデ。そして「自分を二の次にして子どもたちのために頑張ってる姿が凄い素敵だなと思いました。しおりのことも少しずつ知りたいと思うから、大袈裟なことは言えないけど仲良くなってもらえたら嬉しいです。出会ってくれてありがとうございます」と告白をした。

それを聞いて「暴走族でずっと強がってきたから、年上の人に甘えたいとかずっとあったし。ヒデさんと出会わせてもらって素で本当にいれた。何も強がらなくていい」と涙するしおり。「こちらこそお願いします」としおりが笑顔を浮かべると、ヒデは「今回デートできなかったから。デートしようよ」と今後を予感させ、2人はかたく握手をした。