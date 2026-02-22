とろぷる食感のいちご杏仁がたまらない！　昨年大ヒットしたゴンチャの春ドリンクが期間限定で登場

ゴンチャ ジャパンは2月26日より、「いちご杏仁」を期間限定で販売します。

■阿里山ウーロンティーととろぷる食感の杏仁を合わせたドリンク

販売するのは、「阿里山ウーロンティー」をベースティーに、“とろぷる食感”の「いちご杏仁」を合わせた、春の風物詩となる期間限定ドリンクです。

「いちご杏仁 ミルクティー」は、ストロベリーソースやいちご杏仁、阿里山ウーロンティーを合わせたミルクティー。今回はLサイズも用意しました。

「いちご杏仁 ジェラッティー」は、阿里山ウーロンティーにいちご杏仁とストロベリーソースが絡み合うフローズンティー。シャリシャリとしたフローズンとぷるぷるの杏仁による食感のコントラストが楽しめる1杯となっています。

「いちご杏仁 アーモンドミルクティー」は、いちご杏仁とアーモンドミルクを組み合わせたミルクティー。

杏仁豆腐とストロベリーソースが合わさった「いちご杏仁 トッピング」も用意しています。

また、ミニチュアサイズの「いちご杏仁 キーホルダー」が付いている「いちご杏仁満喫セット」（1,500円）を販売するほか、「いちご杏仁」を購入した人を対象とした“いいお茶しよう”がテーマのオリジナルデザインのステッカーのプレゼントを用意しています。

■商品概要

商品名：いちご杏仁 ミルクティー（ICED/M）

価格：670円

商品名：いちご杏仁 ミルクティー（ICED/L）

価格：760円

商品名：いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED/M）

価格：720円

商品名：いちご杏仁 アーモンドミルクティー（ICED/L）

価格：810円

商品名：いちご杏仁 ジェラッティー（FROZEN/M）

価格：700円

商品名：いちご杏仁 トッピング

価格：100円

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部店舗を除く

発売日：2026年2月26日

モバイルオーダー先行販売：2月24日〜 商品取り扱い全店にて

先行販売：2月19日〜ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店

※トッピングは2月26日〜

