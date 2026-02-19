日本テレビ系「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１９日に放送され、木曜パーソナリティーを務めている俳優・鈴木福が３月いっぱいで卒業することを発表した。

放送終了直前に総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーが「ここで『ＺＩＰ！』からお知らせです。この３月で福さん、３年間学業とも両立しながら務めてくだった木曜パーソナリティーを卒業されます」と案内。鈴木は「僕にとってのこの３年間…あ、風間さんみたいなこと言っちゃった」と１６日に月曜パーソナリティー卒業を発表した俳優の風間俊介の名前を出すと、水卜アナに「まだあるからね！」とツッコまれた。

それでも「本当に生放送という３時間１０分。みなさんとともに過ごさせていただく尊い時間でした」と語り、最後は出演者とともに「ＺＩＰ！」と言いながら両手で円を描いていた。

◆鈴木 福（すずき・ふく）２００４年６月１７日、東京都出身。２１歳。１歳の時、ＮＨＫ「いないいないばあっ！」に出演し芸能界デビュー。１１年にフジテレビ系ドラマ「マルモのおきて」に出演し、人気に。同年、第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦に史上最年少（企画枠除く）で出場。２３年から日本テレビ系情報番組「ＺＩＰ！」の木曜パーソナリティーを務める。