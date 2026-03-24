3月24日から『ZIP!』（日本テレビ系）でスタートした新コーナーに、視聴者から戸惑いの声が上がっている。【写真】パツパツなTシャツ姿で会見に出てしまう水卜アナ困惑の表情を浮かべるM!LKの曽野「各地の街をめぐり、知られざる食のプロフェッショナルの朝食をアポなしで食べさせてもらう『アポなしアサ飯』という新コーナーです」（芸能ジャーナリスト、以下同）この日のロケを担当したのは、人気グループ・M!LKの曽野舜太。