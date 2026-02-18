ゆずの新曲「⼼⾳」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。

北川悠仁が作詩作曲を務めた「⼼⾳」は、⾃らの⼼の声に⽿を傾けながら初期衝動のままに制作されたもの。ゆずの⼆⼈の⽣きざまや⾳楽＝⼼⾳をメロディーと演奏に昇華させた楽曲だ。同楽曲は3⽉11⽇リリースの“全曲新曲”ニューアルバム『⼼⾳』に表題曲として収録されるほか、⽇本⽣命CMソングとしてオンエア中。また、アルバムリリースに先駆けて2⽉11⽇に先⾏配信リリースされている。

さまざまなMVや広告、スチール作品を⼿がける映像作家の柚葉が監督を務めた同曲MVは、北川悠仁、岩沢厚治の⼆⼈だけにスポットを当て、⼼の奥底から湧き上がる初期衝動を表現するべく、50灯以上のライトが組まれたスタジオで撮影を敢⾏。楽曲の⿎動を表すかのように、逆光、漂う光、重なる光、明滅…さまざまな光に包まれながら、アコースティックギターをかき鳴らし、剥き出しで歌う⼆⼈の姿が映し出された。

アルバム『⼼⾳』には表題曲「⼼⾳」ほか、映画『国宝』の映画⾳楽・主題歌を担当した⾳楽家・原 摩利彦とのコラボレーションによるNHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング「幾重」など、2025年下半期以降に制作された新楽曲を中⼼に構成された全9曲を収録する。

ゆずは今春より、キャリア初となる全国弾き語りアリーナツアーを開催。同ツアーは5⽉4⽇の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演を⽪切りに、7⽉26⽇の神奈川・横浜アリーナ公演まで、全21公演を敢⾏する。

■アルバム『⼼⾳』

2026年3⽉11⽇(⽔)発売

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/shinon

予約リンク：https://tf.lnk.to/SHINON_CD

【初回⽣産限定盤(CD+Blu-ray)】

TFCC-81183〜81184 ￥7,700(税込)

【初回⽣産限定盤(CD+DVD)】

TFCC-81185〜81186 ￥7,700(税込)

【通常盤(CDのみ)】

TFCC-81187 ￥3,300(税込)

▼CD収録曲

1.翠光

2.⼼⾳

※⽇本⽣命CM ソング

3.幾重

※NHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング

4.⼿のなる⽅へ

5.出発前

6.⽇替わり定⾷

7.ま、いっか

8.逆光

9.消しゴム

▼Blu-ray / DVD 収録内容 ※初回⽣産限定盤

＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞ライブ映像

01.幸せの扉

02.⽇だまりにて

03.仮⾯ライター

04.ガソリンスタンド

05.新しい朝

06.何処〜通りゃんせ(TOBIRA Mashup)

07.ねぇ

08.⾶べない⿃

09.⼼のままに

10.尤

11.T.W.L

12.嗚呼、⻘春の⽇々

13.GET BACK

14.夏⾊

15.午前九時の独り⾔ ●初回⽣産限定盤・通常盤共通 初回プレス分 封⼊特典

＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞抽選応募券シリアルナンバー封⼊

▼公演概要

＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞

2026年4⽉25⽇(⼟) 東京・渋⾕ TOY’S FACTORY

【⼀部】12:00開場 / 13:00開演 13:30終演予定

【⼆部】15:00開場 / 16:00開演 16:30終演予定

応募期間：3⽉10⽇(⽕)10:00〜3⽉20⽇(⾦)23:59

当選通知：4⽉上旬

通常盤

FC盤

■ライブBlu-ray & DVD『LIVE FILMS 図鑑』

2026年2⽉25⽇(⽔)発売

【通常盤】￥9,900(税込)

Blu-ray：TFXQ-78287 / DVD：TFBQ-18308

・封⼊特典：オリジナルライブフォトカード(8枚)

【FC盤】￥15,000(税込)

Blu-ray：PPTF-7134〜7137 / DVD：PPTF-1070〜1073

※完全受注⽣産 ※FC「ゆずの輪」会員限定

※YUZU Official Store限定販売SPECIAL ART BOX仕様

▼特典映像

・「付録」(2024/2/24横浜アリーナ公演)

・ゆず×⽇産SAKURA「YUZUご当地図鑑」

▼特典CD

YUZU LIVE CD『図鑑』(2枚組)

▼封⼊特典

オリジナルライブフォトカード12枚

※通常盤に封⼊されるオリジナルライブフォトカードとは絵柄が異なります。

▼収録曲 ※通常盤 / FC盤

01 Overture -harmonics-

02 図鑑

03 かける

04 RAKUEN

05 みぞれ雪

06 いつか

07 シャララン

08 つぎはぎ

09 SUBWAY

10 ⼗字星

11 ⻘

12 スミレ

13 花⾔霊

14 ワンダフルワールド

15 栄光の架橋

16 Frontier

17 夏⾊

18 Chururi

19 Interlude -harmonies-

20 flowers

21 ビューティフル

22 伏線回収

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/livefilms_zukan/

■Blu-ray & DVD『録歌選 図鑑』

2026年2⽉25⽇(⽔)発売

※FC「ゆずの輪」会員限定販売

Blu-ray PPTF-7138 / DVD PPTF-1074

￥4,400(税込)

▼収録曲

1 SUBWAY

2 ビューティフル

3 Chururi

4 伏線回収

5 flowers

▼特典映像

・Documentary Film SUBWAY -Behind The Scenes-

・北川悠仁 × 図鑑 Special Movie

■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞

5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール

5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール

open15:00 / start16:00

5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ

5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜

6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜

open14:30 / start16:00

6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

open15:00 / start16:00

6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール

6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館

7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館

open15:00 / start16:00

7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井

7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井

open15:00 / start16:00

7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ

open17:30 / start18:30

7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ

7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026