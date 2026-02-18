ゆず、“逆光、重なり、明滅…”様々な光に包まれた⼆⼈が“⼼の声”を響かせる新曲「⼼⾳」MV公開
ゆずの新曲「⼼⾳」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。
北川悠仁が作詩作曲を務めた「⼼⾳」は、⾃らの⼼の声に⽿を傾けながら初期衝動のままに制作されたもの。ゆずの⼆⼈の⽣きざまや⾳楽＝⼼⾳をメロディーと演奏に昇華させた楽曲だ。同楽曲は3⽉11⽇リリースの“全曲新曲”ニューアルバム『⼼⾳』に表題曲として収録されるほか、⽇本⽣命CMソングとしてオンエア中。また、アルバムリリースに先駆けて2⽉11⽇に先⾏配信リリースされている。
さまざまなMVや広告、スチール作品を⼿がける映像作家の柚葉が監督を務めた同曲MVは、北川悠仁、岩沢厚治の⼆⼈だけにスポットを当て、⼼の奥底から湧き上がる初期衝動を表現するべく、50灯以上のライトが組まれたスタジオで撮影を敢⾏。楽曲の⿎動を表すかのように、逆光、漂う光、重なる光、明滅…さまざまな光に包まれながら、アコースティックギターをかき鳴らし、剥き出しで歌う⼆⼈の姿が映し出された。
アルバム『⼼⾳』には表題曲「⼼⾳」ほか、映画『国宝』の映画⾳楽・主題歌を担当した⾳楽家・原 摩利彦とのコラボレーションによるNHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング「幾重」など、2025年下半期以降に制作された新楽曲を中⼼に構成された全9曲を収録する。
ゆずは今春より、キャリア初となる全国弾き語りアリーナツアーを開催。同ツアーは5⽉4⽇の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演を⽪切りに、7⽉26⽇の神奈川・横浜アリーナ公演まで、全21公演を敢⾏する。
■アルバム先⾏楽曲「⼼⾳」
2026年2⽉11⽇(⽔/祝)配信開始
配信リンク：https://yuzuofficial.lnk.to/Shin-on
※⽇本⽣命 新CM「Play, Support.『スポーツが教えてくれた』篇」CMソング
■アルバム『⼼⾳』
2026年3⽉11⽇(⽔)発売
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/shinon
予約リンク：https://tf.lnk.to/SHINON_CD
【初回⽣産限定盤(CD+Blu-ray)】
TFCC-81183〜81184 ￥7,700(税込)
【初回⽣産限定盤(CD+DVD)】
TFCC-81185〜81186 ￥7,700(税込)
【通常盤(CDのみ)】
TFCC-81187 ￥3,300(税込)
▼CD収録曲
1.翠光
2.⼼⾳
※⽇本⽣命CM ソング
3.幾重
※NHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング
4.⼿のなる⽅へ
5.出発前
6.⽇替わり定⾷
7.ま、いっか
8.逆光
9.消しゴム
▼Blu-ray / DVD 収録内容 ※初回⽣産限定盤
＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞ライブ映像
01.幸せの扉
02.⽇だまりにて
03.仮⾯ライター
04.ガソリンスタンド
05.新しい朝
06.何処〜通りゃんせ(TOBIRA Mashup)
07.ねぇ
08.⾶べない⿃
09.⼼のままに
10.尤
11.T.W.L
12.嗚呼、⻘春の⽇々
13.GET BACK
14.夏⾊
15.午前九時の独り⾔
●初回⽣産限定盤・通常盤共通 初回プレス分 封⼊特典
＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞抽選応募券シリアルナンバー封⼊
▼公演概要
＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞
2026年4⽉25⽇(⼟) 東京・渋⾕ TOY’S FACTORY
【⼀部】12:00開場 / 13:00開演 13:30終演予定
【⼆部】15:00開場 / 16:00開演 16:30終演予定
応募期間：3⽉10⽇(⽕)10:00〜3⽉20⽇(⾦)23:59
当選通知：4⽉上旬
■ライブBlu-ray & DVD『LIVE FILMS 図鑑』
2026年2⽉25⽇(⽔)発売
【通常盤】￥9,900(税込)
Blu-ray：TFXQ-78287 / DVD：TFBQ-18308
・封⼊特典：オリジナルライブフォトカード(8枚)
【FC盤】￥15,000(税込)
Blu-ray：PPTF-7134〜7137 / DVD：PPTF-1070〜1073
※完全受注⽣産 ※FC「ゆずの輪」会員限定
※YUZU Official Store限定販売SPECIAL ART BOX仕様
▼特典映像
・「付録」(2024/2/24横浜アリーナ公演)
・ゆず×⽇産SAKURA「YUZUご当地図鑑」
▼特典CD
YUZU LIVE CD『図鑑』(2枚組)
▼封⼊特典
オリジナルライブフォトカード12枚
※通常盤に封⼊されるオリジナルライブフォトカードとは絵柄が異なります。
▼収録曲 ※通常盤 / FC盤
01 Overture -harmonics-
02 図鑑
03 かける
04 RAKUEN
05 みぞれ雪
06 いつか
07 シャララン
08 つぎはぎ
09 SUBWAY
10 ⼗字星
11 ⻘
12 スミレ
13 花⾔霊
14 ワンダフルワールド
15 栄光の架橋
16 Frontier
17 夏⾊
18 Chururi
19 Interlude -harmonies-
20 flowers
21 ビューティフル
22 伏線回収
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/livefilms_zukan/
■Blu-ray & DVD『録歌選 図鑑』
2026年2⽉25⽇(⽔)発売
※FC「ゆずの輪」会員限定販売
Blu-ray PPTF-7138 / DVD PPTF-1074
￥4,400(税込)
▼収録曲
1 SUBWAY
2 ビューティフル
3 Chururi
4 伏線回収
5 flowers
▼特典映像
・Documentary Film SUBWAY -Behind The Scenes-
・北川悠仁 × 図鑑 Special Movie
■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞
5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
open15:00 / start16:00
5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール
5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール
open15:00 / start16:00
5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ
5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ
open15:00 / start16:00
5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
open15:00 / start16:00
6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜
6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜
open14:30 / start16:00
6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
open15:00 / start16:00
6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール
6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール
open17:30 / start18:30
7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館
7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館
open15:00 / start16:00
7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井
7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井
open15:00 / start16:00
7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ
open17:30 / start18:30
7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ
7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ
open15:00 / start16:00
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026
