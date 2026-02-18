２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんの姿にフォロワーが驚がくした。

１８日までにインスタグラムを更新。猫と自動車の絵文字を付け、韓国の「ＫＢ損害保険」のＣＭに出演した姿を投稿した。眼鏡でパーカーのフードをかぶり、コミカルな表情。ハンカチを手に泣き顔の演技も見せ、まるで女優だ。

２度の五輪で見せた真剣な表情から変ぼうし、フォロワーから「これは本当にかわいい」「俳優学校に通ってたの…？演技がどんどん上達してる！」「演技の女王ヨナ」「信じられない」「あー、どうしよう、かわいい（笑）」「このＣＭも良い。超可愛い」「うわー、超かわいい。新年の贈り物だ」「演技もうまいのか？」「そんな眼鏡をかけても可愛い」「テレビで広告を見た瞬間、可愛くて気絶しそうになったよ」などの声が書き込まれた。

昨年９月に３５歳となったヨナさん。１４年ソチ五輪で銀メダルを獲得後、現役を引退。２２年１０月に声楽家のコ・ウリムさんと結婚した。コさんが活動するグループ「フォレステラ」が出演した１８年のアイスショーで知り合い、３年間の交際を経て結婚に至ったという。最近では兵役を終えて除隊したコさんとの夫婦ショットが「美男美女」と話題になった。