夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」が１４日、カンテレ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」に出演し、人生で初めてクレジットカードを作れたことを明かした。

かつみ（６２）は当初、出演予定はなく楽屋で待機していたが、さゆり（５６）の話題に頻繁にかつみが登場するので急きょ、出演することになった。コンビは多額の借金を長年抱えていることで知られ、ハイヒール・モモコが借金の返済は終わったのかを尋ねた。

かつみは「まだまだあります。まだ１億８０００万くらいありますかね」と明るく答えた。最高額を問われると、かつみは「２億５０００万です」と明かした。共演者から「明るいからいい」との声があがり、かつみは「はい。僕、気ぃ付いたんですけど、１００万とか２００万とか。１００万単位の人はちょっと沈んでる。１０００万単位の人はわりと自己破産する人が多いんです。億を超えたらだいたい元気ですね。どっか切れるんちゃいます？神経が」と金額による傾向を話した。さゆりは「借金グハイって呼んでるんです」と金額が多すぎてハイ状態になっていると笑った。

モモコがあと何年で借金返済が終わるのかを尋ねた。さゆりは「あたしが８０歳でかつみさんが８６歳。それ、出たんですよ」とあと２４年で返済完了であることを述べた。さらにさゆりは「もう１個いいことあったんで聞いてもらえますか？カードを持てるようになりました！」と明かした。モモコが「さゆりちゃんがブレークしたから信用できた？」と尋ねると、かつみは「２年前に。クレジットカード初めてですよ！それまで楽天カードずっと落ちてましたから。うれしくてうれしくて。買い方わかりませんやん。同じ靴が６足届いた」と笑わせた。