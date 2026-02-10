ÇÔ¤ì¤¿¹âÌÚÈþÈÁ¡¢¾¡¼Ô¤Ë¼è¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¾Î»¿¡¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¡ÖÀ¶¡¹¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤À¤è¤Í¤¨¡×
¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î½÷²¦¡¦¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¡¢1Ê¬13ÉÃ95¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥À¥ë¤ÏÄÌ»»8¸ÄÌÜ¡£¼«¿È¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿²Æµ¨¸ÞÎØ¤â´Þ¤á¤¿ÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¹âÌÚ¡£Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ²¡¹¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾Ð¤ß¤âÉâ¤«¤ó¤À¡£Æ±¤¸15ÁÈ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥æ¥Ã¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤¬1Ê¬12ÉÃ31¤Î¸ÞÎØ¿·µÏ¿¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¡¢¹âÌÚ¤ÏÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤ò¾Î¤¨¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£NHK¤Î¼Â¶·ÀÊ¤â¾Ò²ð¤·¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¹âÌÚÁª¼ê¤âÇï¼ê¤Ç»¾¤¨¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ¶¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤âÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤ëÇï¼ê¤âÈþÈÁ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤ÉÁê¼ê¤òÇï¼ê¤Ç¾Î¤¨¤Æ¾Ð´é¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡×¡ÖºÇ¸åÇï¼ê¤·¤Æ¤ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤À¤è¤Í¤¨¡¢¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÁª¼ê¤ØÇï¼ê¤·¤Æ¤Æ¤½¤Î¸å¥ª¥é¥ó¥À¥Á¡¼¥à¤È¥Ï¥°¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¤³¤¦¤¤¤¦»Ñ¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¶â2¡¢¶ä4¡¢Æ¼2¤È8¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£²Æµ¨¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ÇºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤â·®¾Ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë