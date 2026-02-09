この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

家計の専門チャンネル「家計の味方」が、YouTubeに「【三井住友カードユーザー必見】Vpassアプリで絶対設定するべき7つの必須設定を実演！」と題した動画を公開。三井住友カードの公式アプリ「Vpass」を最大限に活用し、ポイント還元率を高め、カードの安全性を向上させるための具体的な設定方法を解説した。



動画では、まずVpassアプリの基本的な機能として「利用明細の確認」「カード番号の確認」「Vポイントの充当」「年間利用金額の進捗確認」の4つを紹介。特にナンバーレスカードではカード番号の確認にアプリが必須であることや、貯まったVポイントを1ポイント＝1円として支払い金額にキャッシュバックできる手軽さを実演した。



続けて、本題である「必須設定7選」について解説。中でも特に重要なのが「スマホタッチ決済の設定」だという。対象のコンビニや飲食店で最大7%のポイント還元を受けるには、スマホでのタッチ決済が必須だが、Androidユーザーが陥りがちな注意点があると指摘した。Google Payを利用する際、Googleウォレットアプリから直接カードを登録すると、7%還元の対象外である「iD払い」として設定されてしまうという。7%還元対象の「Visaのタッチ決済」として登録するには、必ずVpassアプリ経由で設定を行う必要があると注意を促した。



さらに、ポイント還元率を上乗せする設定として「家族登録」を挙げた。2親等以内の家族を登録することで、1人につき還元率が1%ずつアップし、最大5%まで上乗せが可能になるという。これにより、スマホタッチ決済の7%還元と合わせて、最大12%の還元が実現する仕組みだと説明した。



セキュリティ面では、「利用通知の設定」と「あんしん利用制限設定」が不可欠だと語る。利用通知をオンにしておけば、カード利用のたびに即時通知が届くため、万が一の不正利用を早期に発見できる。あんしん利用制限を使えば、海外での利用やネットショッピングでの利用を一時的にブロックすることができ、カード情報の漏洩リスクに備えられるとした。



その他にも、生体認証でログインの手間を省く「ログイン設定」、ライフスタイルに合わせて選べる「無料保険」、追加ポイントがもらえる「Vクーポン・Vミッション」など、お得で便利な機能を紹介。Vpassアプリは、ただ利用明細を確認するだけでなく、これらの設定を正しく行うことで真価を発揮する。動画を参考に、一度設定を見直してみてはいかがだろうか。