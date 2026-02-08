100均で指名買いしたいレベル！「軽くて扱いやすい！」300円とは思えないお得商品

ダイソーで見つけたキャップが優秀で驚きました！一見ベーシックなキャップに見えますが、薄手で軽くて持ち運びに重宝。撥水タイプなので、急な小雨程度なら水を弾いてくれて安心です。ドローコード付きでサイズ調整も楽ちん。さらに手洗いもできて清潔を保ちやすいです！300円なのに扱いやすくて便利ですよ。

商品情報

商品名：撥水キャップ

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：頭周り58cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480858999

薄くて軽くて扱いやすい！ダイソーの『撥水キャップ』が優秀

外出用の帽子を探していると、デザインはいいけど扱いづらかったり、逆に実用性はあっても価格が気になったりと、なかなか「これだ」と思えるものに出会えずにいました。

できれば気軽に使えて、少し機能性もある帽子があればいいな…と思いながらダイソーを見ていたときに、目に留まったのがこの『撥水キャップ』です。

330円（税込）とお手頃な価格なのに、普段使いにうれしいポイントが揃っていそうで思わず手に取ってしまいました。筆者が購入した店舗では、服飾品売り場に置かれていました。

手に取ってみると、とにかく薄くて軽いのが印象的でした。バッグに入れてもかさばらず、持ち歩き用にも向いています。

ベーシックな形なので、普段の服にも合わせやすいと思います。

ダイソーのレディースの帽子は56cmサイズが多い印象ですが、こちらは58cmと少し大きめです。伸びる素材ではないものの程よく余裕があり、締めつけ感が少なそうだなと感じました。

後ろにはドローコードが付いていて、きゅっと絞るだけでサイズ調整ができる仕様になっています。このタイプなら、その日の髪型や好みに合わせて調節しやすそうです。

実際にかぶってみると、軽さのおかげで頭への負担がほとんどなく、かぶっていることを忘れてしまいそうなくらいでした。サイズも余裕があり、ドローコードを少し絞るだけでフィット感が調整できます。

撥水タイプで使いやすい！手洗いも可能で清潔を保てる◎

撥水タイプという点も魅力で、急な小雨程度ならちゃんと水を弾いてくれます。これなら天気が怪しい日でも安心して使えそうです。

普段使いだけでなく、運動やアウトドアにもおすすめです。

さらに嬉しかったのが、手洗いできる点。汗をかいた後や、外で使ったあとも気軽に洗えるので清潔に保てます。

330円（税込）とは思えないほど機能が揃っていて、正直驚きました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。