リーグ・アン 25/26の第21節 ナントとリヨンの試合が、2月8日05:05にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。

ナントはムスタファ・モハメド（FW）、マティス・アブリン（FW）、レミ・カベッラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはアフォンソ・モレイラ（FW）、パベル・シュルツ（MF）、エンドリッキ（FW）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。リヨンのアフォンソ・モレイラ（FW）のアシストからパベル・シュルツ（MF）がゴールを決めてリヨンが先制。

ここで前半が終了。0-1とリヨンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ナントは後半の頭から選手交代。ムスタファ・モハメド（FW）からユセフ・エルアラビ（FW）に交代した。

61分にリヨンのエンドリッキ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リヨンが0-1で勝利した。

なお、ナントは37分にケルビン・アミアン（DF）、66分にYoussef Ali（DF）、82分にモハメド・カバ（MF）、90+8分にマティス・アブリン（FW）に、またリヨンは76分にドミニク・グレイフ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 07:31:09 更新