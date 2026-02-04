次期「iPhone 18 Pro」のカメラに「テレコンバーター」が搭載される可能性が浮上しています。

情報通のSmart Pikachuによれば、iPhone 18 Proは開発におけるエンジニアリングサンプルの後期段階にあるとのこと。アップルはテレコンバーターや「可変絞りカメラシステム」を試作していると言います。

テレコンバーターとはレンズの焦点距離を伸ばし、より遠くの被写体を大きく写せる機構で、デジタルカメラではスポーツや野生動物などの撮影で使用されています。その反面、写真の明るさや画質、コントラストが低下するなどのデメリットも存在します。

iPhone 18 Proに可変絞りカメラが搭載されれば、光学的に光量を減らすことで、明るい環境下でも自然な「モーションブラー（被写体ブレ）」や滑らかな露出が維持できるかもしれません。特にビデオ撮影における露出制御が向上する可能性があります。

iPhone 18 Proにテレコンバーターと可変絞りが導入されれば、アップルが得意とする「コンピュテーショナルフォトグラフィー（計算写真術）」と合わせて、より柔軟な露出管理が可能になるかもしれません。

なお、これらの機能が最終的に品質基準を満たせなければ、iPhone 18 Proに採用されない可能性もあります。それでも、iPhoneのズーム機能や動画撮影機能がさらに向上することを思うと、ワクワクしますね。

Source: Smart Pikachu / Weibo via MacRumors

