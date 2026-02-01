家族と暮らし、謝罪し、後悔した。それでもまた麻薬に手を出した　韓国を騒がせた“ミルク姫”再逮捕までの転落劇

東方神起・JYJ出身のパク・ユチョンの元恋人で、乳業大手「南陽乳業」創業者の孫としても知られ、“ミルク姫”と呼ばれたファン・ハナ（37）が、昨年12月に麻薬容疑で逮捕された。今年1月20日には、2023年に知人2人に覚醒剤を注射した疑いで起訴されている。

【写真】“ミルク姫”も潜伏…韓国芸能スキャンダルと連鎖する「カンボジアの闇」

過去に服役し、出所後は家族と暮らし、メディアの前で後悔の言葉を口にしていた。そんな彼女が、なぜ再び“同じ場所”へ戻ってしまったのだろうか。

ファン・ハナは2015年、覚醒剤を使用した容疑などで起訴され、有罪判決を受けた。さらに執行猶予中の再犯を経て、懲役1年8カ月の実刑を終え、2022年10月に出所した。

ファン・ハナ（写真提供＝OSEN）

出所後の彼女は、一見すると麻薬から距離を置いているように見えた。済州島で家族と過ごし、2022年11月にはKBSの時事番組『時事直撃』（原題）に出演。自身の中毒体験を赤裸々に語り、「皮膚や歯の損傷は当たり前で、鏡を見るたびに自分の姿にショックを受けた」「周囲の人にも、自分自身にも申し訳なかった」と振り返った。

こうした言葉は当時、「更生に向かっている証言」と大衆に受け止められた。ただ、発言がどれほど切実であっても、過去やその後の行為に対する責任が軽くなるわけではなかった。結果として、彼女は再び麻薬に手を伸ばしてしまった。

言葉と行動の間にあった“溝”は、どこにあったのだろう。

カギになるのは、番組で語られた父親の言葉だろうか。父親は娘を支えながらも、当時の心境を明かしていた。カウンセラーから「最終的には、家族でさえも手放すことになるのが麻薬中毒だ」と告げられ、その言葉に大きな絶望感を覚えたという。

この言葉は、父親にとって現実を突きつけるものだった。ただし、その現実があるからといって、再犯という結果が容認されるわけではない。

依存症は「反省しているかどうか」「後悔しているかどうか」とは別の次元で進行するとされる。自分を責め、周囲に謝罪し、立ち直ろうとしているように見えても、それだけで止まるものではない。むしろ「反省している自分」という認識が、危うい安心感につながる可能性もある。

報道によれば、ファン・ハナは海外に滞在していた時期にも共犯者との接触を試みたとされている。逃亡、再犯、そして再び捜査の対象となるまでの流れは、「立ち直れなかった」というより「止まれなかった」と説明されがちだ。しかし、それは行為そのものの責任を免罪する表現ではない。

父親は以前、「なぜ反省しないのか」と考えるたびに、信頼を失っていく自分が怖かったと語っていたという。その恐れは、結果として現実のものとなった。「反省していないように見えた」のではなく、「反省という感情だけでは再犯を防げなかった」という事実が残った。

ファン・ハナのケースは、麻薬からの更生がいかに難しいかを改めて示している。反省や覚悟があっても、それだけでは止められない現実がある以上、「一度だけ」という考えがどれほど危ういか。この出来事は、それを静かに浮かび上がらせた。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）