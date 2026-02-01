TBSの出水麻衣アナウンサー(41)が1月31日までに自身のインスタグラムを更新。昨年12月のノーベル賞授賞式取材で同社報道局の奨励賞を受賞したことを明かした。



【写真】かわいい赤リボンはそのままに…まるで“オトナになったキキ"

「思いがけず、ノーベル賞の受賞式・晩餐会取材を評価していただき報道局の奨励賞をいただけました 何よりご覧いただいた皆様からの反響が後押しとなりました!ありがとうございます!」とつづり、スタッフたちと賞状を手にした写真を投稿。



また、「パリやロンドン支局の記者の取材ぶりから学んだり… 年甲斐もなく魔女の宅急便ごっこをしたり スウェーデンの国営放送にインタビューして頂いたり すべてが良い思い出です!」と現地での様子を複数枚掲載。「キキ」のような赤い大きなリボンをつけて黒猫のぬいぐるみにほおずりするキュートなショットも披露した。



この投稿には「出水さんやスタッフの皆さんの総力の賜物」「可愛らしい魔女さん!」「麻衣さんのフェロモンは半端ない…笑」「綺麗で素敵」「いつまでたっても可愛いい」「でみちゃんスマイル癒されます」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）