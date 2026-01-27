ギャルモデルのせいな（23）が、「みんなとモテるレベルが違う」と、モテへの自信を語った。

【映像】23歳モデル、デコルテあらわなドレス姿

恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加するメンバーのインタビュー映像が公開された。

「残ってたら絶対クイーンになってたと思うので、今回はみんなを潰そうと思う」。人気雑誌『小悪魔ageha』のモデルとして活躍するせいなは、自身のモテ歴について「幼稚園からマジでずっとモテてきた」と振り返る。「本当にモテる子ってテクニックの概念がなくて」と語り、「やっぱみんなとモテるレベルが違うのかなって思います」と笑みを見せた。

シーズン1では体調不良により途中離脱したせいな。友人でありシーズン1参加者のあかねは、「かなり強敵だなと思ってました」と当時を回想し、「あのスタイルとあの顔を落としたいって強者はより思うと思うので。強者の中でよりモテるんじゃないかな」と、せいなのポテンシャルを高く評価した。

リベンジとなる今回の参加について、せいなは「去年よりも遥かにさらにレベルアップしてモテてると思います」と自己分析。「大人の魅力が加算されたから。ほんと最強です」「ラブキンで鬼無双してクイーンになります」と宣言した。

しかし、今回公開された本編のワンシーンでは、「悲しい！なんで」「JAPANに帰りたい」と海辺で嘆いているせいなの姿も映し出されている。「クイーン」の座をかけたリベンジマッチは、一筋縄ではいかないようだ。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2025年2月に放送した、シーズン1となる『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』では、「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破する（※1）など大きな話題を呼んだ。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=yFlsF78SkKg

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ

（※1）『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』初回放送から2026年1月21日（水）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式SNSにて配信した、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』に関連する動画の累計再生数