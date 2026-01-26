レンチン1回の冷凍うどんレシピ！『豚カレーうどん』夜食や平日ご飯にもうれしい♪

消化がよく、体がポカポカ温まるうどん。寒い日のごはんにはもちろん、小腹が空いたときの夜食にもぴったりですよね。

今回は冷凍うどん＆レンチン1回であっという間に作れちゃう『豚カレーうどん』をご紹介。お肉や卵を入れるので、お手軽なのに満足感は充分。夜遅くまでがんばる受験生や部活帰りのお子さんにも、喜ばれること間違いなしですよ〜！

『豚カレーうどん』のレシピ

材料（1人分）

冷凍うどん……1玉（約200g）

豚バラ薄切り肉……60g

玉ねぎ……1/4個





作り方

〈A〉水……1と1/4カップ市販のカレールウ（中辛・固形）……1かけ（約25g）めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ2万能ねぎの小口切り……1本分温泉卵……1個

（1）玉ねぎは縦にごく薄切りにする。豚肉は幅3〜4cmに切る。

（2）耐熱の器に（1）と〈A〉を入れ、うどんを凍ったままのせる（汁に浸らなくてもOK）。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で8分加熱する。

（3）全体を混ぜて温泉卵をのせ、万能ねぎを散らす。

玉ねぎはできるだけ薄く切ると、レンチンでもほどよく火が通り、甘みが出ます。

レンジで簡単に作れるこくやうまみがたっぷりの『豚カレーうどん』。ぜひ試してみてくださいね！

ぐっち夫婦グッチフウフ 料理家 夫・Tatsuyaと妻・SHINOの夫婦で活動する料理家ユニット。「日々の暮らしを楽しくおいしく。ちょっとおしゃれに」をモットーに、レシピ開発や料理教室、SNSやイベントなどで食の情報を発信している。つくり手に寄り添ったレシピが人気。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）