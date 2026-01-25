【明日なに着る？】「コンサバでもラフでもない」腰から下をあたためる「フリーススカート」





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

ありきたり、にもなりがちなそんなアイテムは「質感」を変えるだけで見違えるように変化。突飛ではないさりげない変化で、シンプルスタイルをアップデートできる買い足しに向く1着。





保温性の高いフリース素材でスカートをデザイン。腰から下をあたためながら、もこもこしすぎず軽快に穿きこなせる。アウトドア感が気になる質感だから、きちんと感のあるネイビーかつタイトな形でスマートを意識。ネオングリーンのパイピングによるキレがスポーティ素材を都会に引き寄せ。





【POINT】どことなくなつかしい素材やカラーリングを澄んだ白でバランス調整。アクティブ素材のスカートとなじむMA-1を選べば、澄み切った白が浮かない今らしいスポーティMIXに着地。





