【魚座】週間タロット占い《来週：2026年1月26日〜2月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月26日〜2月1日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『薄くなる縁があります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
今後自分と合わない人との縁が薄くなっていきます。相手の態度が理解できないなどの不満な流れから始まっていくでしょう。客観視できるように、広く浅くの対人関係にしておくと良いです。仕事や公の場ではわからないことや慣れないことが発生しそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
良くも悪くもいつも通りの自分を貫きます。相手の繊細な気持ちなどには気付きにくい時なので、感情の起伏だけは抑えておくと良いでしょう。シングルの方は、ハンター精神がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が男女関係なく人気がアップしています。
｜時期｜
1月26日 人恋しくなる ／ 1月28日 他の人を大事に扱われる
｜ラッキーアイテム｜
宅配ピザ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞