グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、無防備な大胆セクシーショットを公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】瀬戸環奈の美ボディあらわなセクシーショット（複数カット）

身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日に「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025年1月28日にセクシー女優として衝撃のデビューを飾った。

Xでは、服を大胆にはだけさせ、妖艶な表情でポーズを決める撮影現場での様子や、スタイルが際立つビキニショットなど、色気あふれるセクシーな写真を披露している。

大胆ショットにファン歓喜

20日に更新したXでは、「きょうもお仕事頑張れ〜！！！」とカメラに向かいほほえむセクシーな写真を添えてファンにエールを送り、続けて「セトカンはリフレッシュDAYだよっ」と報告した。

この投稿には「朝風呂オフショ助かる…圧倒的感謝！」「セクシーな泡風呂セトカンだね〜」「貴重なリフレッシュ、満喫してね〜！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）