¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÅÅÎÏ»ö¶È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ¼¤ØÊÖÅú¤·¤¿¡£
»°ºê»á¤Ï13Æü¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤Âå¤ò0±ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ø¤Ç¤ó¤0¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡¡ÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Äü¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÅÅÎÏ»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÀ¸³è¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£Êë¤é¤·¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£¤Ç¤ó¤0¤Ï¡¢ºñ¼è¤·Â³¤±¤ë´ûÆÀ¸¢±×¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»°ºê»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¤Ç¤ó¤0¡×¤Î¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡¡¸½ºß¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÛÄê¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¥À¥¦¥ó¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¡ØÅÅµ¤Âå¤ò0¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
ÅÅµ¤Âå¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£»ÅÁÈ¤ß¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤ó¤0³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤ó¤0¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤¿°ìÉô¤Î°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£Æü»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦...¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£»°ºê»á¤ÏÅö³º¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¸µ¡¹¤Ï¡¢¤Ç¤ó¤Âå¤ÎÁë¸ý¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é»î¸³Åª¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»î¸³±¿Å¾¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤È¤Æ¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë²ñ¼ÒÀßÎ©¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¤Ç¤ó¤0¡Ù¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ÏËÜÊª¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¡£
¤Þ¤¿¡Ö²æ¡¹¤Ï¾ð¼å¸þ¤±Êä½õ¶â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ìFIT(¹ñ¤ÎÇã¼èÀ©ÅÙ)¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡ÖÊä½õ¶â¤â»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÈóFIT¤Ç¤¹¡£»ÅÁÈ¤ß¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹¡£¤Ç¤ó¤0¤ÏºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¹ñÌ±¤ÎÅÅµ¤Âå¹âÆ¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÉ¬¤º¿»Æ©¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤ó¤0¡×¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¤Ç¤ó¤0¡Ù¤Ï¡¢ÃßÅÅÃÓ¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò³èÍÑ¤·¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÅÅÎÏ¤Î¼«²È¾ÃÈñ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ëÅÅÎÏÎÌ¤òÍÞ¤¨¡¢ÅÅµ¤ÂåÉéÃ´¤ÎºÇÅ¬²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡¦Â÷Á÷ÎÁ¤Ê¤É¸«¤¨¤Ê¤¤ÉéÃ´¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÅÅµ¤Âå¤Î¡Ø¹â¤¤¡Ù¡Ø¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¼¤Ë¡£Àµ²ò¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔËþ¤Ç¤â¡¢µ¿Ìä¤Ç¤âOK¡×¤È¤¢¤ë¡£