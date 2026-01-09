「今年こそ英語が話せるようになりたい」人は必見！DMM英会話が初月1円＆お年玉キャンペーンを実施中
2026年1月1日から1月31日(土)までの期間限定で、「DMM英会話」の通常月額料金が初月1円になる「新春英会話応援スタートキャンペーン」が実施中。スタンダードプランまたはプラスネイティブプランに申し込んだ新規入会者・再入会者が対象となる。
【画像】豪華賞品が当たる「お年玉キャンペーン」
年明けは「今年こそ英語が話せるようになりたい」「新しいことに挑戦したい」と考える人が増えるタイミング。そんなニーズに合わせ、本キャンペーンが企画された。DMM英会話といえば、時間や場所を選ばずに学習できるのが魅力のひとつ。忙しい日常の中でも無理なく続けやすい点が支持されており、新年のスタートダッシュにぴったりだ。
今回は、DMM英会話の見どころと「新春英会話応援スタートキャンペーン」の内容を紹介する。
■豪華賞品が当たる「Wチャンス」も！
DMM英会話は、世界120カ国以上、約1万人の講師とマンツーマンで学べるオンライン英会話サービス。24時間365日いつでもレッスンを受講でき、パソコンやスマートフォン、タブレットがあれば場所を選ばず利用できる。
教材数は1万5000点以上と豊富で、日常英会話からビジネス英語まで幅広く対応。AIロールプレイや人気教材を用いて、実践的に学べるコンテンツも充実している。
また、今回実施されている「新春英会話応援スタートキャンペーン」では、初月1円で入会した人を対象に、抽選で賞品が当たる「Wチャンス」を用意。「2026年」にちなんだ、馬力を引き出す豪華な賞品がラインナップする。
1等は、計2026グラムの特産松阪牛(肉贈ギフト券・1名)。“幻の和牛”と言われ、濃厚な旨味と香りたつ上質な脂が特徴だ。2等は、約2026グラムの新潟県産こしひかり(10名)。広大な新潟平野で作られており、どんなおかずとも相性抜群。3等は2026円分のDMMポイント(30名)で、DMMグループのさまざまなサービスで利用できる。このように、新年にふさわしい賞品が目白押しだ。
■学生向けの特別プランが新登場
1月からは、6歳から22歳を対象とした学生限定プランも仲間入り。条件を満たすことで、ネイティブや日本人講師のレッスンに使える「プラスネイティブチケット」が毎月付与され、最大約2万円相当の特典を受け取ることができる。
「今年こそ英語に挑戦したい」という人にとって、初月1円で始められる本キャンペーンは絶好のチャンス。2026年のスタートダッシュに、DMM英会話で英語に触れてみてはいかがだろうか。
※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
