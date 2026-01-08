¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¹ç½É¡É¡© ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¢¡ÖÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¹ç½É»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ËÈ¿¶Á
¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï1·î8Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¹â¾ºÃ¤Áª¼ê¤¬¡ÖÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¹ç½É¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¹â¾ºÃ¤Áª¼ê
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Âç¤¤Ê±ÉÍÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌµ»öÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÊÒÆ»ÀÚÉä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤¬¡Ä¡×¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢Á÷¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¹ç½É¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
