¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Î¸ø¼°X¤Ï1·î8Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¹â¾ºÃ¤Áª¼ê¤¬¡ÖÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¹ç½É¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï1·î8Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¹â¾ºÃ¤Áª¼ê¤¬¡ÖÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¹ç½É¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¹â¾ºÃ¤Áª¼ê

¡ÖÌµ»öÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×

Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¡Ú#¹â¾ºÃ¤ Áª¼ê Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¹ç½É»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤³¤ÎÅÙ¡¢¹â¾ºÃ¤Áª¼ê¤¬Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¹âÁª¼ê¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂåÉ½¹ç½É»²²Ã´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡Á18Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤âÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Âç¤­¤Ê±ÉÍÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌµ»öÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÊÒÆ»ÀÚÉä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤¬¡Ä¡×¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢Á÷¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â´í¸±¤Ê¹ç½É¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖìÅÍß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×

Æ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤¿¹âÁª¼ê¡£º£²ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¡ÖìÅÍß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)