都市開発などをレポートするYouTubeチャンネル「アーバンリポート」が、「【前人未踏の高さ】超高層385ｍへ向けて躯体が成長中！東京駅日本橋口"Torch Tower"が建設中！」を公開。東京駅日本橋口で進められている大規模複合開発「TOKYO TORCH」の中核をなす「Torch Tower」の建設状況とプロジェクトの全貌を解説した。



「TOKYO TORCH」は、三菱地所が手掛ける東京駅前の再開発プロジェクトである。計画地は東京駅日本橋口の目の前に位置する約3.1haの広大な敷地で、2016年に始動した。プロジェクトは段階的に進められており、2028年の街区全体開業に向けて終盤に差し掛かっている。



プロジェクトのメインとなるのが、日本一の高さとなる超高層ビル「Torch Tower」だ。高さ385m、地上62階・地下4階建てで、現在日本一高い麻布台ヒルズ森JPタワーの325mを大きく上回る。建物用途はオフィス、ホテル、商業施設、展望施設などで構成される。特に注目されるのが、53階から58階の高層部に開業するホテルで、世界有数の超高級ホテルブランドである「ドーチェスター・コレクション」が日本に初進出する。ホテル内には「SKY HILL」と呼ばれる立体庭園も設けられ、東京の景色を一望できる開放的な空間が創出される予定だ。

また、低層部には商業施設や約2000席規模のホールが整備されるほか、外部には全長約2kmの歩行者デッキが設けられ、街区全体の賑わいが期待される。



Torch Towerの新築工事は2023年9月に着工しており、2025年9月からは鉄骨建方が始まっている。日本一の高さのビルを支えるため、構造設計にも工夫が凝らされており、巨大な斜め鉄骨柱が採用されている。これにより、地震発生時の揺れを抑制し、建物全体の強靭化が図られている。



Torch Towerの竣工は2028年5月を予定しており、これをもって「TOKYO TORCH」街区全体が開業を迎えることになる。日本の新たなランドマークの誕生に、大きな期待が寄せられている。