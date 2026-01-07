Kindle（電子書籍）で「テルマエ・ロマエ」「涼宮ハルヒの憂鬱」が全巻33円に【1/8まで】
Kindleで計12,000点以上が最大90％オフになる「カドカワ祭ニューイヤー2026 第1弾」が開催されています。映画も大ヒットした「テルマエ・ロマエ」や、一度は読んでみたい「涼宮ハルヒの憂鬱」も全巻33円に。1月8日（木）までと終了が迫っているのでお見逃しなく！
→「カドカワ祭ニューイヤー2026 第1弾」はこちら
「マンガ大賞2010」と「第14回手塚治虫文化賞短編賞」をW受賞、実写映画（主演：阿部寛）も記録的な大ヒットとなった超ベストセラーの爆笑コミック。
紀元前128年、第14代皇帝ハドリアヌスが統治し、かつてない活気に溢れているローマ。すべてに斬新さが求められるこの時代、古き良き浴場を愛する設計技師のルシウス・モデストゥスは、生真面目すぎる性格が時代の変化に合わず、職を失ってしまう。落ち込むルシウスは友人に誘われた公衆浴場から、突然現代日本の銭湯にタイムスリップしてしまい……!?
→ 全巻6冊で198円！「テルマエ・ロマエ」まとめ買いはこちら
「ただの人間には興味ありません。この中に宇宙人、未来人、超能力者がいたら、あたしのところに来なさい。以上」入学早々の自己紹介で、クラス全員をア然とさせた涼宮ハルヒ。だが、ハルヒは心の底から本気だった。謎の集団・SOS団を結成したハルヒの暴走に巻き込まれ、一体どーなる俺の運命？
→ 全巻20冊で660円！まとめ買いはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
すべての“風呂”は、“ローマ”に通ず。「テルマエ・ロマエ」
2000年代を代表する伝説的な作品「涼宮ハルヒの憂鬱」
