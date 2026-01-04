お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンがゲストともに様々な企画を通じて笑いを届ける番組が「ご無沙汰しておりましたSP」として新年によみがえった。2026年1月3日放送の「ウンナンの気分は上々。」（TBS系）で、23年ぶりに内村光良さん、大竹一樹さん（さまぁ〜ず）、名倉潤さん（ネプチューン）の3人がかつて番組で行ったサーフィンに挑戦した。

「ウッチャン、大御所になりすぎて、誰もツッこまれへんから腹立つ」

銚子の海でおじさん3人組が久しぶりにサーフィンに挑戦、その後、地元の居酒屋で乾杯をした。

内村さんが「名倉に（サーフィンやろうと）言われていなかったら実現していない」と話した。名倉さんは「内村さんが言えば何とでもなるし、あなたはもう大御所になりすぎて、誰もツッこまれへんから腹立つねん」と乾杯早々、からみモード。

名倉さんは「ウッチャンナンチャンって、正直どっちがツッコミ？」と内村さんに聞く。「2人の時は割と俺ツッコミが多いかもしんない」と内村さん。大竹さんが「内村さんは南原さんに気を遣う。今日も一瞬、南原さんと（ロケ現場の海で）出会ったじゃない？内村さんが萎縮しておとなしいの。南原さんの方は『おーい！』みたいな」と話すと、名倉さんは「内村さん『しゅ〜ん』みたいな」と応えて会場を笑わせた。

「普段はツッコミ？」の質問に内村は「はい」

杯が重なると名倉さんの口もさらになめらかになり、「南原さんてアホじゃん？南原さんは本当にアホなんですよ。ただめちゃくちゃええ人」と話す。内村さんずっと笑いっぱなしで聞いている。サーフィン開始から居酒屋での打ち上げのVTRをスタジオで見ていた南原さんが「意外だったのは普段の時は（内村さんは）ツッコミ？」と内村さんに向かって声をかける。内村さんは笑いながら「はい」と一言。スタジオゲストの柳沢慎吾さんは南原さんを指さして「じゃあ、（南原さんは）ボケ？」と確認すると、名倉さんがすかさず「いや違う、アホ」と言うとスタジオは大爆笑となった。

共演者との掛け合いも楽しいウンナンの、笑いの新境地をみたくなる。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）