¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛRENA¤¬°Ëß·À±²Ö¤ËàÍÉ¤µ¤Ö¤êáÍ½¹ð¡Ö¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ÆÈà½÷¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤¿¤¤¡×
¡¡½÷²¦¤Ï¤É¤¦½Ð¤ë¡©¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢£Ò£É£Ú£É£Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¤Î°Ëß·À±²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëà¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀäÂÐ½÷²¦á¤³¤È£Ò£Å£Î£Á¡Ê£³£´¡Ë¤¬¸ø³«·×ÎÌ¤Ç¤Îà»Å³Ý¤±á¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤À£Ò£Å£Î£Á¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤Ï¤¤¤¤¡£»î¹ç¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£Áê¼ê¤Î°Ëß·¤ò¡Ö¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¶¯¤µ¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»ä¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡ØÂÇ·â¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ö¤ÃÅÝ¤¹¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È£Ë£Ï¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°Ëß·Áª¼ê¤¬²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¤âÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Ëß·Áª¼ê¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÝ¤·¤¿¤¤¡£²¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤âÆ®Áè¿´¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡²¼ÇÏÉ¾¤¬ÉÔÍø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡Ö½÷»Ò¤Ç¤Ï°ìÈ¯¡Ê¤ÎÂÇ·â¤¬¡Ë¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é°ìÈ¯¤Ç¼º¿À¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÁÈ¤ß¡Ê¤ÎÁª¼ê¡Ë¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤À¤·¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÂÇ·â¤ËÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ä£Ò£Å£Î£Á¤Ï¡Ö°Ëß·Áª¼ê¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ëµ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥×¥í¤Ç£±£¸Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾åÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ä¤Ï»ä¤ò¿®¤¸¤Æº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÆ»°Ä©È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë°Ëß·¤È»î¹ç¸å¤ËÏÂ²ò¤Ç¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÂ¨Åú¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÈà½÷¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤ò·ù¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¸ø³«·×ÎÌ¤Ç¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ÆÈà½÷¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ°®¼ê¤òµá¤á¤ÆÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö£³£±Æü¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿£Ò£Å£Î£Á¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎóÕÌÀ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿àÀäÂÐ½÷²¦á¤ÎÉü¸¢¤Ï¤Ê¤ë¤«¡£