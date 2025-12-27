日本人初のワールドシリーズMVPに輝いたドジャース・山本由伸投手（27）。チームメイトの大谷翔平選手（31）、佐々木朗希投手（24）と共にオフシーズンに入っても高い注目を集めている。

【写真を見る】山本が購入していた「広すぎる31億円豪邸」Nikiの「海外での水着インスタ」

その束の間のオフを山本はどう過ごしているのか。山本を知る関係者はこう明かす。

「11月中旬に帰国し、ひとときの休息を得ています。ただ、自宅で一日ゆっくり、というわけにはなかなかいきません。

身体のケアや自主トレーニングのほか、取材対応やイベント出演などでそもそも大半が埋まっていて、数少ないプライベートの時間もお世話になったスポンサー、NPBの選手、メディア関係者らとの会食が入っていると聞いています。

もともと山本さんは社交的な性格。NPB時代は、仲のいい担当記者に食事をご馳走することも。そのぶん"記事はお手柔らかにしてくださいよ"とクギをさすような愛嬌もある（笑）。ワールドシリーズMVPの"お祝いLINE"も数多く届いたそうですが、ひとつひとつ丁寧に返信していたようで、誘いの連絡を断るのも一苦労だったと聞いています」

そんな山本は大谷とともに春のWBCに出場する方向で調整が進んでいる。そんな山本の体調についてスポーツ紙デスクが語る。

「過去最大の疲労感があると聞いています。12月に入りトレーニングも再開したようで、例年通りに調整が進むなら問題ないでしょう⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠が、WBCまでにどこまで回復するかは山本本人にも分からない。

ドジャースは慢性的な故障のリスク⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠がある選手以外、WBC出場に制限をかけられません。ロバーツ監督らも山本の身体を気にするコメントを出している。責任感が強い山本ですから、球団に迷惑をかけない範囲で登板することになると思われます。1次ラウンド突破後、舞台をアメリカに移してからの登板が現実的なラインでしょうか」

話題になった「Niki」との現在は…

交際中と言われたモデル・Niki（29）との現在の関係はどうか。

2人の関係が初めて取り沙汰されたのは2024年11月のこと。ロサンゼルスの高級ショッピング街を一緒に歩くところを現地パパラッチにキャッチされた。2025年11月のワールドシリーズ直後に、スタジアム内を歩くNikiと思われる女性の姿が映った動画がSNSで拡散されて話題を呼んだばかりだ。

だが、2人の知人によると「動画の女性はNikiさんではない。関係は2025年の早い段階で終わっています」という。これに納得するのがMLB担当記者だ。

「2025年シーズン、一度もスタジアムでNikiさんの姿を見ていないんです。実は、あのパパラッチの動画が公開された後、山本は近しい関係者らにプライベートでの行動に注意を払うよう諭されています。銃社会のアメリカでは何があってもおかしくないですからね。

とはいえ、山本はこれまで親しい友人らをスタジアムによく招いていた。それだけにNikiさんの姿が見られなかったのはおかしいなと担当記者のあいだで話題にもなっていたんです」

前出・2人の知人によると「破局こそしたが、友人関係は続いている」という。

「記者のあいだでは"山本さんは年上モデルが好み"なんて言われていますが、彼なら米国女性も放ってはおかないでしょう。彼のハートを射止める女性は誰なのか。グラウンド外でも高い関心は続くでしょう」（前出・関係者）

2026年の山本にも引き続き注目が集まる──。