【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】「浪費家でヒドい母親」義姉をディスった私＜第18話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第18話 ひどい母親
【編集部コメント】
シホさんは、目の前にいるアリサさんにいっさい忖度せず、「子どものための学費をそれ以外に使うのはひどい親」と言い切りました。ここでヘンに逃げてやわらかい表現にすると、リリちゃんに自分の本意が伝わらないと思ったためです。しかしそれを聞いたアリサさん、当然のように「それ、私をディスってるでしょう！」とかみついてきました。娘の学費を浪費するなんて、どこからどう見てもひどい母親なのですから……仕方ありませんよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
