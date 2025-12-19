俳優の福士蒼汰（32）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。仮面ライダー俳優への思いを明かす場面があった。

この日公開の映画「楓」（監督行定勲）でW主演を務める女優・福原遥とそろって登場。11年放送の「仮面ライダーフォーゼ」で主役の如月弦太朗（きさらぎ げんたろう）／仮面ライダーフォーゼを演じただけに「このスタジオとかが危機にさらされた時は、俺たちライダーが変身して守らなきゃって思っているっぽい」とのイメージを振られると、笑顔で「〇」の札を掲げてみせた。

この日は金曜レギュラーとして17年放送の「仮面ライダービルド」で主役の桐生戦兎（きりゅうせんと）／仮面ライダービルドを演じた犬飼貴丈も出演しており、ライダー俳優を見ると意識はするかと聞かれた福士は「ありますね。僕はライダー出身なんだって思うことは、先輩にも後輩にも。思いますね、なんか不思議と」と回答した。

犬飼は「大先輩なんで、いちいちうわって思いますね」と告白。福士は後輩からあいさつもがあるのかとの質問には笑いながら「でもそうっすね。その話題になったりもするので、よく話します。怪人役の人と話したりとか。あの頃はみたいな」と打ち明け、スタジオからは「そういうパターンがあるんだ」などと驚きの声が上がった。