宮沢りえボヤく「私の時にはくすりとも笑わない」大泉洋の“北海道での人気ぶり”

女優の宮沢りえ（52歳）が、12月16日に放送された宣伝番組「ラストマン映画公開記念 FIRST LOVE TALK SHOW」（TBS系）に出演。舞台で共演した大泉洋の人気ぶりについて話し、「私の時にはくすりとも笑わない」「法事みたいな感じ」とボヤいた。



「映画ラストマン -FIRST LOVE-」に出演する福山雅治、大泉洋、宮沢りえがトークを行い、映画の舞台となった北海道の話題の中で、宮沢が大泉と共演した舞台「昭和から騒ぎ」の北海道公演での大泉の人気ぶりについて話し始める。



宮沢は「圧倒的に『洋ちゃん！』『洋ちゃん！』『洋ちゃん！』って。洋ちゃんにはドッと笑うのに、私の時にはくすりとも笑わない」「洋ちゃんが出てくるまではみんなお弁当を食べている」「法事みたいな感じ」とボヤいた。