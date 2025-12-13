¡ÚÇË³Ê¤Î¶â»ý¤Á¡ÛÁí³Û950²¯±ß¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤òVIP¾·ÂÔ¡Ä¥¤¥ó¥ÉÀ®Ä¹¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¡ÖÄì¥Ê¥·¤Î¶¯Íß¡×¤ÎÀµÂÎ
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÂ»¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê!!¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æü¡¹É¬Í×°Ê¾å¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·´©¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý14²¯¡¦¾å°Ì1¡ó¤¬ÉÙ¤Î40¡ó°Ê¾å¤ò½êÍ¤¹¤ëÄ¶¶¥Áè¡¦²áÌ©¡¦³Êº¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¡¹¤Î¡Öµ¬³Ê³°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¥¤¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×
¥¤¥ó¥É¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï2025Ç¯7·î¤«¤é9·î¤Ç¡¢8.2¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹ñ¤ÎÀ®Ä¹¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¿ô»ú¤Ï¼Â´¶¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¤¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢²¢À¹¤Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñ¡×¤«¡ÖÅê»ñ¡×¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¸»ºÊª¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹¬¤»¡Ê¸úÍÑ¡Ë¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¾ÃÈñ¡×¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¾Íè¤Î¾ÃÈñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÅê»ñ¡×¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÅê»ñ¡×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¤¤º¤ì¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÀ¸»ºÊª¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¡×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¬¤»¡Ê¸úÍÑ¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
·ëº§¼°¤Ë950²¯±ß¤«¤±¤ëÂçÉÙ¹ë
¤³¤ÎÃ±½ã¤Ê¸¶Íý¸¶Â§¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñ¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬¤¤¤«¤Ë¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æº¬¸»Åª¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥¤¥ó¥É¤Î¾ÃÈñ°ÕÍß¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¿¦¾ì¤Î20Âå¤Î¼ã¼Ô¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ëè·î10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î¼ê¼è¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¾Íè¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¿´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬½Ð¤ì¤Ð¤½¤ì¤òÆ¬¶â¤Ë¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Ð¥¤¥¯¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¼«Ëý¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¤Î·ëº§¼°¤Ç¤Ï¤É¤ì¤À¤±¶â¤ò¤«¤±¤Æ¸«±É¤òÄ¥¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢ÂçÉÙ¹ë¥à¥±¥·¥å¥¢¥ó¥Ð¥Ë¤Î·ëº§¼°¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È950²¯±ß¤¬¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±À®¶â¼ñÌ£¤òÈäÏª¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÈãÈ½¤ò¿©¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥Ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Äì¤Ê¤·¤Î¾ÃÈñ°ÕÍß¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¤ë¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¥¤¥ó¥É¿Í
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤òÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤¹¤ëÊ©¶µ¤Î·ÐÅµ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¡ÖÂ¤ë¤òÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
1¤Î¹¬¤»¤ò¡¢10¡¢100¡¢1000¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹10¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹100¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤ÊÉÔ¹¬¤¬Áý¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤Ï¶ì¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¹¬¤»¤âÉÔ¹¬¤â¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ¤¨¤¬Ê©¶µ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂ¤ë¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¸½Âå¤Î¥¤¥ó¥ÉÌ±¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¤ë¤òÃÎ¤í¤¦¡×¤È¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ìÅ¤ë¤è¤¦¤Ë¾ÃÈñ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¸½Âå¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤é¥Ö¥Ã¥À¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤À¤±¾ÃÈñ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬¸»Åª¤ÊÍßË¾¤¬¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ö¥Ã¥À¤Ï¡ÖÂ¤ë¤òÃÎ¤ë¡×½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤ë¥¤¥ó¥É¿Í
À¤³¦Åª¤Ê·ÐºÑÅªº®Íð¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ë¤«¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¾ÃÈñ¤È·ÐºÑ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£Èà¤é¤ËÊ¸²½Åª¤Ê¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¤Ê¤¤¡£2000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥Ö¥Ã¥À¤¬¡¢¡ÖÂ¤ë¤òÃÎ¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢Èà¤é¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ìÀÚÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ìµ¸Â¤Î¾ÃÈñ°ÕÍß¤È¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤ë¤½¤Î»×¹Í¤¬¥¤¥ó¥É¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤ÎÀ¸³è¤äÀ¸¤Êý¤«¤é¡¢Æü¡¹¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤³¤½¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤äµ»½Ñ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Èà¤é¤Î¼Ò²ñ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤È¿·¤·¤¤Èâ¤¬³«¤¯¤Ï¤º¤À¡£
