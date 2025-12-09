新宿の冬の風物詩、「駅弁甲子園」の季節がやってきました。京王百貨店は、2026年1月6日(火)から21日(水)までの16日間、新宿店の7階大催場で「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」を開催します。61回目を迎える今回は、輸送駅弁を含めて約380種類以上の駅弁が集結。「記念どんぶり」「対決企画」「がんばれ！ローカル線」といったおなじみの企画に加え、新たな楽しみ方を提案する新企画も登場します。

食べたい人気駅弁を逃さないための「事前予約（12/27開始）」や、注目の新イベントなどポイントを、初心者の方にも分かりやすく解説します。

「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」とは？

「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」の歴史は古く、第1回が開催されたのは1966年2月のこと。以降毎年開催を続けており、2026年1月で第61回を迎えます。京王百貨店の開業が1964年なので、もはや伝統行事とも言える名物イベントです。

【参考】2021年の鉄道趣味は駅弁から 京王百貨店で「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」 半世紀以上にわたる歴史と今年の施策・注目駅弁を紹介（※2021年1月掲載）

https://tetsudo-ch.com/11065317.html

2026年大会の会場には、約380種類の駅弁がずらり。地域にちなんだ食材や調理方法による駅弁や、名産品を使った容器の駅弁、地域ゆかりのアニメ・キャラクターとのコラボ駅弁などバラエティ豊かなラインナップです。

期間中380種類以上が集結！実演販売は41社が出店

「駅弁甲子園」とも呼ばれる京王百貨店の駅弁大会には、全国各地から多様な駅弁が集まります。期間中、合計41の駅弁調製元が実演で出店。輸送駅弁を含め、約380種類以上の駅弁が集結します。

また、駅弁のほかに「うまいもの」も充実しており、駅弁調製元とコラボレーションした「駅弁屋のコロッケ」や、日本ジェラート協会推奨のジェラテリア人気フレーバーが一堂に会す「ジェラートコレクション」など、約70店のスイーツから惣菜までの「うまいもの」が会場を賑わせます。

【Point】「実演駅弁」と「輸送駅弁」の違いをチェック

主に会場内で作られる実演販売の「実演駅弁」と、各地の調製元から空輸・陸路などで会場まで届けられる「輸送駅弁」があります。販売個数が限られる輸送駅弁は、開店から1時間で売り切れてしまうことも。どの駅弁が欲しいのか、公式サイトで12月末に公開予定の「駅弁リスト」を事前にチェックし、購入順や優先順位を決めておきましょう。

前回の第60回大会（2025年1月開催）の実演販売 売上個数ベスト10

参考までに、前回の売りげ個数ベスト10をご紹介します。

第60回大会（2025年1月開催） 実演販売 売上個数ベスト1〜4

第60回大会（2025年1月開催） 実演販売 売上個数ベスト6〜10

上記ベスト10の駅弁に記載の路線名・駅名は2025年1月開催時の内容です。「いかめし」は第55回大会にて、50回大会連続1位を獲得し殿堂入り しているため、第60回大会の売上個数ベスト10には入っておりません。

2026年1月開催の第61回大会には出品されない駅弁もあります。第61回大会に出品する全駅弁リストは12月末に駅弁大会特設サイトにて公開予定です。

2025年に5大会ぶりの復活で好評を博した対決企画「調製元自慢の素材で挑む！でかネタ対決」を、2026年も継続して実施します。食べ応えと満足感にこだわった「でかネタ」駅弁をテーマとし、各店がこだわりの食材や調理方法で仕上げた駅弁が初登場するとのことです。

第61回「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」開催概要

会期：2026年1月6日(火)〜21日(水)

＜1週目＞1月6日(火)〜14日(水)

＜2週目＞1月15日(木)〜21日(水)

会場：京王百貨店 新宿店7階 大催場

営業時間：10時〜20時

※14日(水)および最終日［21日(水)］は17時閉場予定

駅弁事前予約：「京王ネットショッピング」で2025年12月27日(土)午前10時から2026年1月19日(月)まで受付

※詳細情報を紹介する『駅弁大会特設サイト』は、12/25（木）夕方頃に公開予定です。

京王百貨店新宿店の恒例イベント「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」が、2026年1月6日に開幕します。全国の駅弁が一堂に会するこの機会に、ぜひ会場を訪れてみてはいかがでしょうか。

（画像：京王百貨店）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）