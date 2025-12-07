職場のハロウィンに猗窩座降臨！ レイヤーの“ガチ仮装”に子ども熱狂

猗窩座が、子どもと遊んでいる……？

コスプレイヤーとして活動しているXユーザの「よるん」さんが投稿した、職場でのハロウィンの一幕を収めた画像が、話題を集めています。

■ 職場にレイヤーバレして期待の目「中途半端な物を出すのもな」

よるんさんがこのほど投稿したのは、ハロウィンイベントで人気漫画「鬼滅の刃」に登場する敵キャラクターの猗窩座に扮し、子どもたちと遊んでいる画像です。

特徴的な赤髪と紋様をしっかり描き込んだ姿は、誰がどう見ても猗窩座。顔の紋様はポスカで手描きし、身体は紋様を描いたTシャツで対応したそう。

ガチすぎず、しかしコスプレイヤーの矜持を感じさせるよるんさんの姿は、猗窩座が子どもと遊ぶというIFすぎる世界観も相まって「にこにこで可愛い」「これは尊い」「ポスカで描くのもうますぎ」といったコメントが寄せられ、1.2万件を超すいいねがつくなど、大きな反響を呼んでいます

子どもと関わる仕事をしているよるんさんは、職場でのハロウィンイベントを前にコスプレイヤー活動が同僚らにバレてしまいました。きっかけは社長が身内と知り合いだったことだそう。

当日に向け、周囲から謎の期待を向けられるなか「中途半端な物を出すのもな」と一念発起。

事前リサーチをして子どもたちが喜ぶキャラを厳選し、人気漫画「鬼滅の刃」の敵キャラクターである猗窩座になりきることに。

職場にはあらかじめ「やるなら本気で行きますね」と伝えてはいたものの、当日現れたよるんさんは白塗りに青紋様と、周囲の想像を上回るクオリティの猗窩座を披露。「ガチやん」の反応をもらったそうです。

■ 子どもたちはよるんさんの猗窩座に大喜び！しかしクオリティが高すぎて……

そして肝心の子どもたちは、知っているキャラかつ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の影響もあり、大喜び。

ですが「鬼ごっこでガチで追いかけられたり、鬼殺隊ごっこで鬼狩りたちに囲まれて逆に怖かったです。笑」と地味な副作用もあったそう。

投稿された写真も、「卑怯者〜！」と言いながら追いかけてくる子どもたちを相手にしている瞬間に撮影されたものとのことです。

よるんさんの気合の入った猗窩座コスは好評で、職場からは「また来年も」との声掛けも。さらに期待が大きくなってしまい「今から何をしようか必死で考えています。笑」と嬉しい悩みを抱えているとのことです。

猗窩座らしく、来年に向けて「お前もレイヤーにならないか？」と職場の人たちを1人ずつ沼に引きずり込んでいくのがよいのかもしれません。

