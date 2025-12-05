ÆüËÜ¤Î¤ª¼ò¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¡ªÂè16²ó¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥è¥ó»Ô¤Ç2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè16²ó¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ã¥ê¥¥å¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÉôÌç¡ä¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¤ò2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê³«»Ï¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÈþ¿©¤ÎÅÔ¥ê¥è¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÌÃÊÁ¤È¤½¤ÎÉÊ¼Á¤ä³×¿·À¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾úÂ¤²È¤ä¥½¥à¥ê¥¨¡¢¥·¥§¥Õ¤Ê¤É°ûÎÁ¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤È°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬¿³ºº¤ò¹Ô¤¦¡¢À¤³¦Åª¤Ê¸¢°Ò¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Âè16²ó¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë
¥³¥ó¥¯¡¼¥ë³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î16Æü(·î)¡Á17Æü(²Ð)
³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥è¥ó»Ô
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¡Á2026Ç¯1·î26Æü(·î)
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Õ¥£¡¼¡§
¡¦¥ê¥¥å¡¼¥ë 1ÌÃÊÁ 34,500±ß(ÀÇÊÌ)
¡¦¾øÎ±¼ò40ÅÙÌ¤Ëþ 1ÌÃÊÁ 35,500±ß(ÀÇÊÌ)
¡¦¾øÎ±¼ò40ÅÙ°Ê¾å 1ÌÃÊÁ 40,500±ß(ÀÇÊÌ)
¼çºÅ¡§Armonia¼Ò
ÆüËÜ¹ñÆâ¼õÉÕ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó
Èþ¿©¤È¥ï¥¤¥ó¤ÇÌ¾¹â¤¤¥ê¥è¥ó»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥·¥§¥Õ¶¨²ñ ¥ì¡¦¥È¥Ã¥±¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§¡×¤ä¡Ö¥í¡¼¥Ì¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¡×¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÉÊÉ¾²ñ¡£
2025Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÀ¤³¦55¤«¹ñ¤«¤é10,000¼ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ó¡¼¥ë¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÃíÌÜÅÙ¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤Ï´°Á´¤Ê¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀìÌç²È¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤Ë¤è¤ë¸øÊ¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢À½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤¬100ÅÀËþÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¥å¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÉôÌç¤ÎÌ¥ÎÏ
2015Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥¥å¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÉôÌç¡×¤Ï¡¢¥¦¥£¥¹¥¡¼¡¢¥¸¥ó¡¢¾ÆÃñ¡¢¥ê¥¥å¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë159¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ÂÐ¾Ý¡£
ÆüËÜ¤«¤é¤Î½ÐÉÊ¤â¶áÇ¯É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó ROKU¡×¤äÃæÌîBC¤Î¡Öµª½£¤Î¤æ¤ºÇß¼ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¡¦Ï·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î¾®µ¬ÌÏÀ¸»º¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÌÃÊÁ¤â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÉÊ¼ÁËÜ°Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼õ¾ÞÌÃÊÁ¤Ï³ÆÉôÌç¤Î¾å°Ì33¡ó¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ä¿·¤¿¤ÊÈÎÏ©³«Âó¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÂ³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÂ¤¤ê¼ê¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¤³¦´ð½à¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£
ÆüËÜ»º¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂè16²ó¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
