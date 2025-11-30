こんにちは、エクアです。ジャパンCはここ4年、瞬発力優先となっています。

21年1着コントレイル

上がり3F33秒7（1位）

22年1着ヴェラアズール

33秒7（1位）

23年1着イクイノックス

33秒5（1位）

24年1着ドウデュース

32秒7（1位）

※（ ）内は上がり3F順位

外を回らされるとその時点でポジションに不利が生じます。内枠が強いのも納得。

ですが、今年は様相が異なるはず。有力人気馬が外寄りの枠に入り、8枠に先行意識の強いシンエンペラー。並びから勘案するに、ダノンデサイルとマスカレードボールはある程度“出して”いくでしょう。1コーナーまでの序盤が落ち着かなければ、レースの流れは速くなります。

17年1着シュヴァルグラン

34秒7（3位）

18年1着アーモンドアイ

34秒1（2位）

20年1着アーモンドアイ

34秒7（3位）

※19年は重馬場で除外

この期間のジャパンCは21〜24年より位置取りと末脚の持続力が重要な傾向。序盤で位置取り争いがありそうな25年は17〜20年的な流れになるとみました。

◎アドマイヤテラ。

上がり3F33秒台の経験はなく、しぶとく脚を伸ばすステイヤー寄りの馬です。過去の勝ち馬で17年シュヴァルグランが近いタイプ。そして両馬はともに友道厩舎、京都大賞典1番人気敗戦からジャパンC臨戦。昨年のドウデュースを含めジャパンC2勝の友道師が勝負の仕上げ。パカラッチェ！ （Vチューバー）

◎（11）アドマイヤテラ

○（14）ダノンデサイル

▲（15）マスカレードボール

☆（2）クロワデュノール

△（5）サンライズアース

△（6）ホウオウビスケッツ

△（16）シンエンペラー

△（18）タスティエーラ