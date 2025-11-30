【ジャパンC】Vチューバー・エクア 友道師が勝負仕上げアドマイヤテラしぶとく伸びる
こんにちは、エクアです。ジャパンCはここ4年、瞬発力優先となっています。
21年1着コントレイル
上がり3F33秒7（1位）
22年1着ヴェラアズール
33秒7（1位）
23年1着イクイノックス
33秒5（1位）
24年1着ドウデュース
32秒7（1位）
※（ ）内は上がり3F順位
外を回らされるとその時点でポジションに不利が生じます。内枠が強いのも納得。
ですが、今年は様相が異なるはず。有力人気馬が外寄りの枠に入り、8枠に先行意識の強いシンエンペラー。並びから勘案するに、ダノンデサイルとマスカレードボールはある程度“出して”いくでしょう。1コーナーまでの序盤が落ち着かなければ、レースの流れは速くなります。
17年1着シュヴァルグラン
34秒7（3位）
18年1着アーモンドアイ
34秒1（2位）
20年1着アーモンドアイ
34秒7（3位）
※19年は重馬場で除外
この期間のジャパンCは21〜24年より位置取りと末脚の持続力が重要な傾向。序盤で位置取り争いがありそうな25年は17〜20年的な流れになるとみました。
◎アドマイヤテラ。
上がり3F33秒台の経験はなく、しぶとく脚を伸ばすステイヤー寄りの馬です。過去の勝ち馬で17年シュヴァルグランが近いタイプ。そして両馬はともに友道厩舎、京都大賞典1番人気敗戦からジャパンC臨戦。昨年のドウデュースを含めジャパンC2勝の友道師が勝負の仕上げ。パカラッチェ！ （Vチューバー）
◎（11）アドマイヤテラ
○（14）ダノンデサイル
▲（15）マスカレードボール
☆（2）クロワデュノール
△（5）サンライズアース
△（6）ホウオウビスケッツ
△（16）シンエンペラー
△（18）タスティエーラ