18ºÐ°ïºà¤Ë¡Ö³¤³°¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡¡º£µ¨8ÅÀÌÜ¡ÄÃÏ¤òÇç¤¦¶¯Îõ¥ß¥É¥ëÃÆ¤¬¡Ö¿À¤¹¤®¤ë¡×
18ºÐFW¿ÀÂå·Ä¿Í¤¬º£µ¨8ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡J2»ÄÎ±Áè¤¤¤òÀï¤¦¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î18ºÐ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡11·î23Æü¤ÎJ2Âè37Àá¡¢°¦É²FCÀï¤Ç·§ËÜ¤ÎFW¿ÀÂå¡Ê¤¯¤Þ¤·¤í¡Ë·Ä¿Í¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï8¥´¡¼¥ëÌÜ¡£ÃÏ¤òÇç¤¦¥ß¥É¥ëÃÆ¤Ë¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤«¤é1Ê¬¶¯¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¿ÀÂå¤ÏÌ£Êý¤ÎÃ»¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¤¤Æ±¦Á°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢±¦Â¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤Ø·è¤á¤¿¡£¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð»ÄÎ±³ÎÄê¤Î·§ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï°¦É²¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ªÎ»¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë·§ËÜ¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥×¥í·ÀÌó¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¤¿¿ÀÂå¤Ï¡¢3·î30Æü¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕÀï¤Ç16ºÐ5¤«·î5Æü¤ÎJ2»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°8¥´¡¼¥ëÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³¤³°¥Á¡¼¥à¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Öº£Æü¤â¿ÀÂåÍÍÍÍ¡×¡Ö18ºÐ¤Ç8G¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤Î³ÑÅÙ¤«¤éº¸¶ù¤ØÌÂ¤ï¤º±¦µÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹U-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£Éé½ý¤Ë¤è¤ê¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ´üÂÔ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬J2¤ÇÃå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë