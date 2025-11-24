¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤Î¤¤¿¡¼¡×¡Ö»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇË²õÎÏ¡×¡Ä°ËÅì½ãÌé¡¢¡È¿·ÁêËÀ¡É¤È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿±þ
¡¡¥×¡¼¥Þ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï24Æü¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@PUMA Japan)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥²¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW°ËÅì½ãÌé¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎPR¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Þ¤Ï¡ÖKING 20¡¡¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡ØTOTAL TOUCH+¡Ù¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡¡Å·Á³Èé³×¤Î¹½Â¤¤Ë¶á¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¿·¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡ÖKING 20¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ËÅì¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Â¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ë²Ú¤Ê°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë»Ñ¤ä¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¼ý¤Þ¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¹²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤«¤è¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡ÖÇË²õÎÏ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËKING¡×¡Ö»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥×¡¼¥Þ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤Î¤¤¿¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤Î²¦»Ò?¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
