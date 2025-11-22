フジテレビの長寿番組「くいしん坊!万才」の最終回となる特別番組「50年間ありがとう！くいしん坊!万才 一生忘れられない味SP」（関東ローカル）が22日、放送された。1975年の放送開始から50年の節目を機に歴史に幕を下ろした。11代目くいしん坊（リポーター）でスポーツキャスターの松岡修造氏がラストスピーチで番組を締めた。

エンディングでスタジオの7代目村野武範、10代目宍戸開、8代目辰巳琢郎（※琢の字は点の入る旧字体が正式）、9代目山下真司があいさつ。村野は同番組を「人生最高の調味料！」、宍戸は「出会い ふれあい かくし味」、辰巳は「お祭り届け隊」、山下は「人生の宝」と表現し、それぞれ感謝の言葉を述べた。

最後に2000年1月から歴代最長の約25年にわたってくいしん坊を務めた松岡氏は、「先輩方の皆さんの思いも含めて伝えたいと思います。僕にとって『くいしん坊!万才』は一食一会でした」と、「一食一会」と記された色紙を掲げた。「一食一食に必ず人の思いが詰まっていました。1つ1つの出会いの中には、“ありがとう”の感謝が詰まっていました。その美味しい記憶は僕らみんなの中に刻まれている。だからこそ、この『万才』はこれからも続いていきますよ」と万感の思いを語った。

ラストは松岡氏の「『くいしん坊!万才』全国の皆さん、ありがとう！僕らはいつまでも！くいしん坊!」の声に続いて、スタジオに集結した歴代くいしん坊たちで「ばんざーい！」と両手を上げた。2代目・竜崎勝さんの娘である高島彩は大きな拍手を送った。

最終回とな特別番組では、番組にゆかりのある歴代くいしん坊たちの食の歩みを特集。一番おいしかった料理や思い出の料理など、“一生忘れられない味”を紹介した。現在のくいしん坊を務める松岡氏は、25年にわたる自身のくいしん坊人生のターニングポイントとなった料理を再訪。ラストは、歴代くいしん坊たちが視聴者への深い感謝を胸に、番組とともに歩んできた50年に別れを告げるフィナーレを迎えた。

同番組は「いい味、いい旅、いい出会い」をテーマに全国各地の郷土料理、名物料理、特産物などの食べ物を訪ね、その土地の歴史や文化、人々の暮らしにふれあい、「食べることの喜び」「人々との出会いの楽しさ」を求める番組。初代リポーターの渡辺文雄さんにはじまり、竜崎勝さん、友竹正則さん、宍戸錠さん、川津祐介さん、梅宮辰夫さん、村野、辰巳、山下、宍戸、現在の第11代目となる松岡氏へと受け継がれてきた。