スキンケアブランド「SK-II」の公式SNSにて、TWICE（トゥワイス）MINA（ミナ）の素の美しさが輝くオフショットが公開された。

【写真】TWICEミナ美肌が際立つオフショット【動画】ニット＆ミニスカートの全身白コーデがかわいいTWICEミナ

■TWICEミナのおへそがチラっとのぞくショットも！

2022年3月より、SK-IIのブランドアンバサダーを務めるミナは、冬らしい白ニットを萌え袖で纏って登場。スキンケアのみと思われるミナのつるっとした美肌にも目が奪われる。

1、3枚目は、クリスマス限定コフレについてくるオリジナルキャラクター“ぴてくま”を持ってにっこり。コフレの写真（2枚目）では、テーブルの後ろに立つミナのおへそが写り込んでおり、白ニットはショート丈で、ボトムにはデニムパンツを合わせていたことが分かる。

ファンからは「肌の美しさが際立っている」「可愛すぎるぅ」「みーたんほんと美しい」「ピテクマさんゲットせねば」「透明感…泣」「冬のミナちゃんは格別に最高」「冬verミナちゃんも可愛い」「すっぴんでも美しい」「みーたんみたいなお肌になりたい」など、ミナの素の美しさを絶賛する声が多く届いている。

■動画：ニット＆ミニスカートの全身白コーデがかわいいTWICEミナ。バッグには“ぴてくま”も！