「【忙しすぎる中学生】部活と勉強の両立が苦しい子どもに親ができること」と題した動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が親から寄せられた「忙しい子どもへのサポート法」について語った。今回扱われた相談は、中学校2年生の子どもがバスケットのクラブチームと吹奏楽部の両方を楽しみながら活動しているが、勉強との両立に悩むというもの。「2つの活動を制限すると中途半端になってしまう。学業へのモチベーションをどう引き出せばよいのか」と保護者は苦悩している様子だ。



道山氏は冒頭、「お子さんが部活もクラブ活動も頑張っていて、なおかつ勉強も頑張らせたいという悩みは多くの保護者に共通しています」と一定の共感を寄せた上で、自身の経験や元教師としての見地を交えながら両立のヒントを解説。「僕がこの相談者さんの立場だったら、今の時点ではバスケと吹奏楽部を頑張らせるかなと思いますね」と語り、その理由を「やりたいことは将来の夢や人生の満足度にもつながる。思い出としても残りやすい」と説明した。



また、「部活やクラブ活動は、将来バスケットに関わる仕事をしたいと思うようになったり、吹奏楽とバスケ両方の経験が活きる道が見つかるかもしれない」とし、「勉強だけの思い出より、多様な経験の方が人生は豊かになる」と強調。さらに「勉強は中3の夏に部活を引退した後、全力で集中しても志望校合格に間に合う」と、元教師時代の多数の生徒の事例も交えて実践的に助言した。



勉強面への具体的なサポートとしては、「テスト前はさすがに勉強に集中する必要がある。クラブチームの練習を1～2日だけ休ませてみるとか、友達との遊びやゲームを控えて時間を捻出する工夫も有効」と提案。一方で「それでも成績が上がらない場合は、勉強に対する『強い動機づけ』が欠けていることが原因かもしれません」と分析し、「親子でちょっとしたご褒美を決めたり、早めに目標とする進路を具体化することでモチベーションが上がる」とアドバイスした。



最後に、「これらの方法を試してもうまくいかない場合は、無理に今やらせる必要はない。3年生の夏休み頃、本気で受験モードに入れば十分間に合う。焦る必要はありません」と締めくくり、子どもの自主性と親の温かい見守りを呼びかけて動画を終えている。