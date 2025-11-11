¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¦ºî²ÈRyota¡Ö´Æ»ë¼Ô¤ÏÀ¸³è¤ÎÉÔËþ¤ä»ÙÇÛÍß¤ÇÂ¾¿Í¤ò¸«Ä¥¤ë¡×±Ô¤¤»ØÅ¦
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¦ºî²È¤ÎRyota»á¤¬¡¢¡Ö¡Ú¤Ê¤¼¡©¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¿Í¤Î¿´Íý7Áª¡¿°Û¾ï¤ËÇ´Ãå¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¹Í¤¨¤¬¤³¤ì¤À¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤Á¤é¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ´Æ»ë¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¡×¤ØÇº¤à¿Í¤Ø¸þ¤±¡¢¤½¤Î¿´ÍýÅªÇØ·Ê¤ÈÂÐ½èË¡¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
Ryota»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö´Æ»ë¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡È¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¡×¤È»ØÅ¦¡£SNS¤ÇÆÃÄê¤Î¿Í¤ËÇ´Ãå¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¹¶·â¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤Î¿´Íý¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¼¤á¤¿²ñ¼Ò¤ò²¿¤È¤Ê¤¯Ä´¤ÙÄ¾¤·¤Æ¡È¤Û¤é¸«¤í¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¤¿´Íý¡×¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÅ¨Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤¬¸½¤ì¤¿¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¿´Íý¤ÈÆ±¤¸¡×¤ÈÎã¤¨¡¢¡ÖÇ¾¤Î·ÙÊóÁõÃÖ¤¬Æ¯¤¯¤ÈÁê¼ê¤Ï¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Æ»ë¾õÂÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ê¿Í¡×¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÀµ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¡Ö°Õ¸«¤â·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¿¦¾ì¤Ç¤Ï¶òÃÔ¤äÈãÈ½¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤¿¡£
´Æ»ë¤¬À¸¤¸¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»ÙÇÛÍß¤¬¶¯¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢Ryota»á¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢´Æ»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï²Ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê»ÙÇÛ¹ÔÆ°¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ÏÌª¤ÎÌ£¡£¡ÈSNS¤ä¶á½ê¤Î±½¤Ç°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡É¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ryota»á¤Ï¡¢¡Ö´Æ»ë¤¬Â³¤¯»þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¾ðÊó¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ£Êý¤òÁý¤ä¤·¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆ²¡¹¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¡¢¡Ö´Æ»ë¤µ¤ì¤ë¤ÈÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤¬°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤È¶òÃÔ¤Ã¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Ë¾ðÊó¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ïº£¸å¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÌòÎ©¤Ä²òÀâ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¸ì¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ØºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÂ¥¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ÚÇº¤ß¤Î¤¢¤ëËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢À½Â¤¶È¤«¤é¹Ö»Õ¶È¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¡¢Âç³Ø¤Ç²»³Ú¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¤ä¿´Íý³Ø¡¦ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤¨¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£