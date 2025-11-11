キオクシアが最高値圏突き進む、ＡＩデータセンター向けＮＡＮＤメモリー特需が株高思惑に

キオクシアホールディングス<285A.T>の上値追いが止まらない。４連騰で一時９３５円高の１万４２５５円と初の１万４０００円台に乗せるなど快進撃が続いている。旧東芝メモリとして知られるが、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーを主力製品とし、韓国のサムスン電子やＳＫハイニックスに対する評価向上と同じ視点で海外機関投資家の関心を引き寄せている。ＮＡＮＤメモリーはスマートフォン向けの低調などが警戒されていたが、ここ最近はＡＩデータセンター向けにデータを記憶するストレージデバイスであるＳＳＤの需要急増が強力な追い風となっており、つれてキオクシアに対する見方も一変した。また、ＭＳＣＩの定期銘柄見直しで新規採用され、今月２１日の大引けでリバランスに伴う買い需要発生が見込まれていることもあって、株式需給面からも株高思惑を助長している。もっとも今期の業績については依然としてこれまでの厳しい環境が反映されやすく、今週１３日に発表が予定される２６年３月期中間期（２５年４～９月期）決算を目前に、いったんは反動安への懸念も意識されやすい時間帯にある。



出所：MINKABU PRESS